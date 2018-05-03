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Lösemi Ve Sanat Azmi

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Merkezi’ne gelen insanların çoğu burada verilen kurslar ve düzenlenen aktiviteler sayesinde hayallerini gerçekleştiriyor. Birçok yeteneğe sahip lösemi hastası Hakan Gönültaş da hayallerini Sanat Merkezi’nde gerçekleştiren kursiyerlerden biri.

Lösemi Ve Sanat Azmi

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Merkezi’ne gelen insanların çoğu burada verilen kurslar ve düzenlenen aktiviteler sayesinde hayallerini gerçekleştiriyor. Birçok yeteneğe sahip lösemi hastası Hakan Gönültaş da hayallerini Sanat Merkezi’nde gerçekleştiren kursiyerlerden biri.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
Lösemi Ve Sanat Azmi

1.5 yaşından beri lösemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hakan Gönültaş,Sanat Merkezi’ndeki bağlama ve karakalem kursuna gelerek herkese örnek oluyor.

HER ŞEYİN TEMELİ AZİM, ÇALIŞMAK VE MUTLULUK

Evin tek çocuğu olduğunu ve daha önce hiç bir kursa gitmediğini belirten Gönültaş yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Lösemi hastalığı nedeniyle 1.5 yaşından beri tedavi görüyorum.Hastalığımdan dolayı sürekli hastanedeyim. Hastaneye gittiğim zamanlarda müzik dinleyerek, kalemle bir şeyler çizerek zamanımı geçirmeye çalışıyorum. Sık sık müzik dinlediğim için bağlamaya ilgi duydum. Sonra babam bana bir bağlama aldı.Bağlamayı nerede ve nasıl çalacağımı düşünürken, bir gün sanat sokağında bulunan fotoğraf makinesi müzesini görmeye geldim. O sırada Sanat Merkezi gördüm ve buradaki kursları gezerek bilgi aldım. Gelmem için uygun bir yer olduğunu anlayınca bağlama ve karakalem kursuna yazıldım. Burası çok güzel bir yer. Kurs veren eğitimcilerimiz herkesle birebir ilgileniyor.

Lösemi tedavisi gören arkadaşlarına ve ailelerine uyarında bulunan Gönültaş,“Benim durumumda olan arkadaşlarım kendilerini eve hapsetmesinler, hayata küsmesinler. Çıksınlar gezsinler, konsere, tiyatroya, sinemaya, sanat merkezlerine gitsinler. Ailelerin çocukları üzerinde çok büyük etkisi var. Çocuklarını desteklesinler, onlara güvensinler, sosyal aktivitelere  yönlendirsinler. Sosyal medyadan faydalansınlar. Benim sosyal olmamda ailemin büyük bir etkisi var. Ailem beni yaptığım her etkinlikte destekliyor. 2015 yılında kendi adıma oluşturduğum youtube sayfasında, çekimler yapıp yayınlamaya başladım. Şimdide sanat merkezinde gördüğüm kursları çekip sitemde yayınlıyorum.Bana göre her şeyin temeli azim,çalışma ve mutluluk.”

ENGELLİ RAMPALARIN ÖNÜNE ARAÇ PARK ETMEYİN

Toplumumuzun engellilere bakış açısının değişmesi gerektiğini belirten Gönültaş, araç kullananlara da bir uyarıda bulunuyor. Hakan Gönültaş, "Benim evim buraya çok yakın, ancak ben tekerlekli sandalyemle buraya 1.5 saate geliyorum. Çünkü bizler için yapılan engelli rampalara araç park edilmesi veya başka bir engel konulması bizi oldukça sıkıntıya sokuyor. Ankara'ya gittiğimde kesinlikle zorlanmıyorum. Ama Malatya'da çok sıkıntı yaşıyorum. İnsanlardan isteğim bizim için yapılan rampaları kapatmasınlar, bizim için ayrılan alanlara araç park etmesinler” diyor. (Bülten) 

Anahtar Kelimeler:
Hakan GönültaşSanat MerkeziLösemi Hastalığı
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