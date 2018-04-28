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Limonun Sağlığa Faydaları

Limonun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Limonun yanı sıra limon yağının da birçok faydası bulunuyor. Limon yağı, kokusu ile neşe veriyor ve çok sık yağlanan saçlarda, yağlı ciltlerde etkileri olduğu biliniyor. 

Limonun Sağlığa Faydaları

Limonun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Limonun yanı sıra limon yağının da birçok faydası bulunuyor. Limon yağı, kokusu ile neşe veriyor ve çok sık yağlanan saçlarda, yağlı ciltlerde etkileri olduğu biliniyor. 

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
Limonun Sağlığa Faydaları

Konu hakkında bilgi veren aktarlar, “Hiçbir sebze ve meyve amaçsız değildir ve hepsinin kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde yararları bulunuyor. Limon yağı, limonen, sabinen, pinen geraniol, linalol, sitronellal, sitral, mirsen içerir.Çok sık yağlanan saçlarda, yağlı ciltte, doğal deodorant etkileri olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Kokusu neşe ve keyif vericidir. Limon esansiyel yağı güçlü bir antioksidan olarak biliniyor ve bu nedenle de hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa iyi gelecek güçlü etkileri bulunuyor” diyorlar.

KONSANTRE SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR

Özellikle yaklaşan sınavlardan önce konsantre seviyesini yükseltmeniz gerektiği zamanlar için uygun bir yağ olan limon yağı; odaklanmayı, uyanıklığı artırmaya yardımcı olmakla bilinirken biberiye yağı ile birleştirildiğinde ise bu özelliklerinin arttığı da ifade ediliyor.

Limon yağı ve daha birçok yağın kullanımı öncesinde bir doktora veya aromaterapi uzmanına başvurmak daha iyi sonuçlar alınmasına katkı sağlar ve önerilir.-

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Limonun FaydalarıLimon
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