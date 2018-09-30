Lazer ve bilinmeyenleri

Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, lazer ve bilinmeyenlerine ilişkin konuştu.

AŞIRI TÜYLENMEDEN KURTULMANIN EN SAĞLIKLI YÖNTEMİ

Pekmezci, “Lazer ile epilasyon vücuttaki istenmeyen aşırı tüylenmeden kurtulmanın en sağlıklı ve en etkili yöntemidir. Lazer ışını kıldaki renk maddesi olan melanin pigmentini görür ve kıl içinde yayılarak köke iner. Burada meydana getirdiği ısı artışı ile kılı oluşturan hücreleri tamamen ortadan kaldırır. Lazerli epilasyon sistemlerinde bulunan soğutma sistemleri cildin sıcaktan zarar görmesini ve epilasyon işlemi sırasındaki acıyı engellemektedir. Yine de lazerle epilasyon uygulaması sırasında karıncalanma ve çok hafif iğne batması şeklinde bir his olabilir. İşlemden sonra cilt üzerinde hafif bir kızarıklık görülür ise de, bu durum kendiliğinden kısa bir sürede yok olmaktadır.Vücudumuzdaki kıllar sürekli değişik büyüme evrelerinde seyretmektedir. Sadece aktif büyüme evresindeki kıllar lazer uygulamaları ile yok edilebildiğinden, vücut kıllarının etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için bölgeden bölgeye değişen 4-8 seans uygulamaya ihtiyaç vardır. Genellikle açık renkli ve ince kıllar tedaviye daha dirençli olduğundan cildin ve kılların rengi, kıl kalınlığı ve derinliğine göre daha fazla uygulama seansına ihtiyaç olabilir” sözlerine yer verdi.

İNATÇI KIZARIKLIKLARIN TEDAVİSİ

İnatçı kızarıklıların tedavisinin de yapıldığına dikkat çeken Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Yüzde ve bacaklarda daha sık olmak üzere, vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilen kırmızı-mor ince damar ağları ve buna bağlı sürekli kızarıklıklar, damar tedavisine uygun lazer sistemlerinde bulunan farklı lazer ve ışık kaynakları sayesinde 1-5 seansta etkili bir şekilde tedavi edilebilirler” şeklinde konuştu.

LAZER İLE CİLT YENİLEME MÜMKÜN

Lazer tedavisi ile cilt yenileme mümkün. Bu konu hakkında da bilgi veren Pekmezci, “Cildin renk tonunu düzenleme, canlılığını artırma, ince kırışıklıkları ortadan kaldırma ve yaşlanma bulgularını azaltma amaçlı uygulamalardır. Bu işlemlere uygun lazer sistemlerindeki lazer ve ışık kaynakları cildin alt tabakalarındaki hücreleri uyararak bağ ve destek doku yapımını artırır. Gözenekler kapanır, sivilce ve yaralara bağlı çöküntülü izler azalır, ince kırışıklıklar düzelir. Cilt duru, parlak, nemli, sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşur. Genellikle 1-5 seans istenen sonucu sağlar.Lazerle cilt yenileme akne tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Kullanılan ışın ciltteki bakteri sayısını azaltarak akne oluşumunu baskılar, cilt kanlanmasını düzenleyerek aknenin iyileşmesini hızlandırır. Akne sonrası kalan kırmızı-mor izleri azaltır.Yüz, göğüs, el, kol, omuz, sırt gibi vücut bölgelerinde; güneş ve bünyesel faktörlerin etkisi ile oluşan yüzeysel (epidermal) kahverengi-gri lekeler, bu işlemlere uygun lazer sistemleri sayesinde 1-5 seansta büyük oranda yok edilebilmektedir” ifadelerini kaydetti.