Lavantanın birçok faydasının tek kalıp içerisinde toplandığı lavanta sabunun, özellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor. Lavanta sabunun neden tercih edildiğini anlatan Sabun İmalatçısı Ümit Yılmaz, lavanta sabunun en çok tercih edilen sabundan birisi olduğunu belirtti.

İyi bir lavanta sabunun renkli olmayacağını söyleyen Yılmaz, lavanta sabunun içerisinde herhangi bir sentetik madde de bulunmayacağını kaydetti.

CİLT YANIKLARINA İYİ GELİR

Lavanta sabunun faydalarını da açıklayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Lavanta sabunu, akne ve sivilcelerin hızla iyileşmesini sağlar. Cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Ciltteki ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur. Hassas ve yağlı ciltler için uygundur. Siyah noktaları giderir. Saçlara canlılık verir. İltihap giderici özelliğe sahiptir. Saçtaki sirkeleri giderir. Zona hastalığının tedavisinde kullanılır. Cilt yanıklarına iyi gelir. Bedeni rahatlatır. Doğal bir mikrop öldürücüdür.”

LAVANTA SABUNUNUN FAYDALARI

Nasıl kullanılması gerektiğini hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Lavanta sabununu köpürtüp yüz ve boyun bölgemize sürüyoruz. 1-2 dakika bekleyip ılık suyla durulayıp, bir havluyla kuruluyoruz. Kullandıktan sonra lavanta sabunumuzu kuru ve ahşap sabunlukta muhafaza edip, güneş ışığından korursak daha faydalı olacaktır” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK