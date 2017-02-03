03 Şubat 2017 Cuma

Lavanta sabunu tam bir sağlık dostu

Kokusu ve rahatlatıcı etkisiyle cilde ve saçlara birçok faydası bulunan lavanta sabunu, doğal bir mikrop öldürücü olarak biliniyor. İltihap giderici özelliği de bulunan lavanta sabunu, akne ve sivilcelerin hızla iyileşmesini sağlıyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 15:08
Lavanta sabunu tam bir sağlık dostu

  Lavantanın birçok faydasının tek kalıp içerisinde toplandığı lavanta sabunun, özellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor. Lavanta sabunun neden tercih edildiğini anlatan Sabun İmalatçısı Ümit Yılmaz, lavanta sabunun en çok tercih edilen sabundan birisi olduğunu belirtti.

İyi bir lavanta sabunun renkli olmayacağını söyleyen Yılmaz, lavanta sabunun içerisinde herhangi bir sentetik madde de bulunmayacağını kaydetti.

CİLT YANIKLARINA İYİ GELİR
  Lavanta sabunun faydalarını da açıklayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Lavanta sabunu, akne ve sivilcelerin hızla iyileşmesini sağlar. Cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Ciltteki ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur. Hassas ve yağlı ciltler için uygundur. Siyah noktaları giderir. Saçlara canlılık verir. İltihap giderici özelliğe sahiptir. Saçtaki sirkeleri giderir.  Zona hastalığının tedavisinde kullanılır. Cilt yanıklarına iyi gelir. Bedeni rahatlatır. Doğal bir mikrop öldürücüdür.”

LAVANTA SABUNUNUN FAYDALARI
  Nasıl kullanılması gerektiğini hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Lavanta sabununu köpürtüp yüz ve boyun bölgemize sürüyoruz. 1-2 dakika bekleyip ılık suyla durulayıp, bir havluyla kuruluyoruz. Kullandıktan sonra lavanta sabunumuzu kuru ve ahşap sabunlukta muhafaza edip, güneş ışığından korursak daha faydalı olacaktır” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya