Dr. Açıkgöz, "İnsanlar neden lazer tedavisi olur?" sorusuna cevaben şu şekilde açıklama yaptı:

"Gözlüğe ve kontakt lense bağımlı olmadan özgür bir hayat yaşamak isteyenle, kontakt lensin uzun dönem zararlarından uzak durmak isteyenler, gözlük kullanmak istemeyenler, aktif sporla uğraşanlar, yoğun tempoda çalışıp gözlük ve kontakt lens kullanmak istemeyenler, gözlüksüz keskin görmeyi gerektiren mesleklerde çalışanlar son dönemlerde teknolojinin de gelişmesi ile lazer tedavileri hastaların artık aynı dakika günlük yaşamına dönebilmelerini sağlamıştır."

Göz muayene bulguları uygun olduğu takdirde uygulanacak altın standart tedavinin 'LASIK' tekniği olduğunu ifade eden Açıkgöz, uygulamanın ağrısız, acısız bir şekilde aynı gün günlük yaşamına, hatta sinemaya bile gidebilir bir şekilde maksimum konforla uygulanmakta olduğunu söyledi.

KİŞİYE ÖZEL...

Açıkgöz bunların yanı sıra şunları açıkladı:

"Dakikalar içinde tamamlanan LASIK tedavisi wavefront (Kartal Göz) tabanlı kişiye özel şekilde yapılmaktadır. Hasta muayene edilip, gözyaşı, kornea kalınlığı, kornea yapısı, göz tansiyonu, görme oranları, göz bebeği çapları gibi önemli parametreler göz önüne alınıp değerlendirilerek hangi lazer tekniği uygulanacak karar verilir. LASIK tedavisine uygun olmayan hastalara alternatif olarak, PRK, LASEK, NOtouch sistemleri gibi yüzeyel lazer tedavileri uygulanır. Fakat bu yöntemler LASIK tedavisi gibi konforlu değillerdir. Nihai sonucu uzun vadede aynıda olsa LASIK tedavisi dünyada halen altın standarttır. Gözlükten kurtulma işlemi estetik, kozmetik bir işlemdir. Sonuçta konfor için gelen hastaya maksimum konforda Lazer işlemini tamamlamak gerekir. Aynı zamanda lazer sonrası da konforun en üst düzeyde olması gerekir."

Dr. Açıkgöz, "İşte bu sebeplerle gözü uygun olan hastalar LASIK tedavisi ile gözlükten kurtulup, ağrısız, acısız aynı gün işinin başına dönebilecek ve günlük yaşamına gözlüksüz olarak aynı dakika devam edebileceklerdir" diyerek sözlerini bildirdi.



SELAHATTİN BAYRAK