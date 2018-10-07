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Laborant ve biyologlar Avşar'dan yardım istedi

Malatya Halk Sağlığı Laboratuvar'nda şirket bünyesinde çalışan laborant, biyolog ve şoförler, 696 sayılı KHK'nın 127.maddesinin hükümlerine sağlayacağı işçi kadrosundan faydalanmak için MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı ziyaret etti.

Laborant ve biyologlar Avşar'dan yardım istedi

Malatya Halk Sağlığı Laboratuvar'nda şirket bünyesinde çalışan laborant, biyolog ve şoförler, 696 sayılı KHK'nın 127.maddesinin hükümlerine sağlayacağı işçi kadrosundan faydalanmak için MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı ziyaret etti.

07 Ekim 2018 Pazar 13:40
Laborant ve biyologlar Avşar'dan yardım istedi

Malatya'da 15 kişi Türkiye çapında ise 30 bini bulan ve mağdur olan İl Sağlık Müdürlüğü tarafınca ihale kapsamında Halk sağlığı laboratuvarlar'ında şirket bünyesinde çalışanlar için ivedi olarak çözüm odaklı çare olacaklarını açıklayan Başkan Avşar, "24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı KHK'nın 127. maddesinin hükümlerinin sağlayacağı  'İşçi Kadrosu'ndan yararlandırmak için MHP kadroları elinden gelen tüm çabayı sarfedecektir. Ortak paydamız Malatya, Ortak Paydamız Türkiye. Ve MHP Kadrolarının ortak paydalarından biri de, vatandaşların sorunlarını sorunlarımız olarak kabul edişimiz ve sorunları ivedi olarak çözüm odaklı çare olarak çalışmalara hızlı bir şekilde başlamamızdır. Malatya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yıllarca şirket bünyesinde çalışmış, laboratuvar hizmet ihalesi adı altında çalışıyor olmanız, birinci basamak sağlık kuruluşlarına yaptığınız laboratuvar hizmeti dolayısıyla kurumların bel kemiği durumunda olduğunuz da gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kaydetti.

Başkan Avşar, “696 sayılı KHK'nın 127.maddesinin hükümlerini sağlayacak işçi kadrosuna alınmanız yönünde MHP Kadroları elinden gelen tüm fedakarlığı yapacağından şüpheniz olmasın” dedi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA HALK SAĞLIĞILaboratuvarBülent AvşarBiyologlar
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