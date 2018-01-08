C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunun, öksürükten tutun da mide ağrılarına, kanserle mücadeleden, cilt ağrılarına kadar birçok faydası bulunuyor.

Uzmanlar tarafından kışın mutlaka tüketilmesi önerilen kuşburnu, C vitamini deposu olarak bilinen portakaldan daha da çok C vitamini içeriyor. Kuşburnu, enerji veriyor, sigara ve alkol gibi zarar içeren maddelerin etkisinden koruyor, özellikle de kışın daha çok karşılaştığımız soğuk algınlığına karşı vücutta bir direnç oluşturuyor.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL ELDE EDİLİR?

Kuşburnu hakkında bilgiler veren Aktar Serdar Kaya, kuşburnunun çay haline gelmesinin ise şu aşamalardan geçtiğini belirtti:

“İlk olarak kuşburnu sert bir yapıya sahip olduğundan dolayı yıkanmalı ve sonrasında ise, sıcak suda kaynatılmalıdır. Ancak yıkamanın ardından ilk kaynatılma demlenme anlamına gelmemelidir. Bu ikinci işlemden sonra da tekrar kaynatılmalıdır. Ardından da çay olarak tüketilmelidir. Ihlamur gibi günlük, taze bir şekilde çayın içilmesi en doğru olanıdır. Çaya tarçın veya karanfil eklenebilir. Bu eklemeler çayı hem daha faydalı hem de tadını daha aromalı bir hale getirir. Diğer bitkisel çaylar gibi kuşburnu çayı da gün içerisinde 4-5 defa tüketilebiliyor.”

SELAHATTİN BAYRAK