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KURUYAN CİLDE BAKIN NE İYİ GELİYOR!

Her geçen gün doğal ürünlere ilgi artıyor. Çoğu şeyin insan vücuduna zarar verdiği çağımızda insanlar artık karşılaşılan zararları en aza indirme gayretini gösteriyor. Özellikle de saç ve cilt ürünlerinde doğal ve doğala en yakın ürünlerin kullanımının fazla olduğu bir dönemde eşek sütünün sabunu dikkat çekiyor.

KURUYAN CİLDE BAKIN NE İYİ GELİYOR!

Her geçen gün doğal ürünlere ilgi artıyor. Çoğu şeyin insan vücuduna zarar verdiği çağımızda insanlar artık karşılaşılan zararları en aza indirme gayretini gösteriyor. Özellikle de saç ve cilt ürünlerinde doğal ve doğala en yakın ürünlerin kullanımının fazla olduğu bir dönemde eşek sütünün sabunu dikkat çekiyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:22
KURUYAN CİLDE BAKIN NE İYİ GELİYOR!

İçinde bulunduğumuz kış aylarında normal olandan daha fazla kuruyan ciltlere en iyi çözümün eşek sütü sabunu olduğunu ifade eden Ümit Yılmaz, bu sabunun diğer özelliklerine de dikkat çekti.

EGZAMAYA BİREBİR

Sabunun cilt kuruluğu dışında cilt kanserine, cilt lekelerine, kaşıntıya, egzemaya iyi geldiğini de ifade eden Yılmaz, Malatya'da sabunun sahtesi ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Sabunun kepeğe de iyi geldiğini söyleyen Yılmaz, "Malatya'da doğal sabunlara ilgi var" dedi.

Yılmaz, “Kleopatra’nın meşhur süt banyolarında kullandığı sütün eşek sütü olduğu söyleniyor. Oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz. Eşek sütü zaten binlerce yıldır Anadolu insanının çeşitli hastalıklara karşı da kullandığı bir süt. Ciltteki lekelere, cilt kuruluklarına, egzamaya, hassas ciltlere rahatlıkla öneriyoruz” sözlerini kaydetti.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Kuru CiltEşsek Sütü SabunuEgzamaMalatyaBusabahmalatya.com
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