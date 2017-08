Gözde Akademi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Bentli, Kurban Bayramında et ve tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bayramın ilk gününde kahvaltıda et yerine daha sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bentli, “Kurban Bayramında bazı yörelerde güne etle başlanıyor ama bizim amacımız güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak olmalıdır. Karbonhidrat ve protein oranımız zaten maksimum olacak. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başladığımız zaman kendimizi aç bırakmadan öğlen yemeğine devam edebiliriz” ifadelerini kullandı. Bentli, et tüketiminin sabah kahvaltıda değil, öğlen yemeğinde yapılmasını önererek, “Et ağırlıklı beslenileceği için yumurta kahvaltıda tercih edilmeyebilir. Yağsız peynir, iki adet ceviz, yeşillik ile güne güzel ve hafif bir kahvaltıyla başlayabiliriz. Eğer et tüketimi yapılacaksa, bunun öğlen yapılmasını öneriyoruz. Tatilde olan ve misafirliğe gidecek insanlarımızdan egzersiz programına dikkat etmelerini istiyoruz. Öğlen tabaklarının 4’te 1’i kadar et, diğer geriye kalan 4’te 2’si kadar salata tercih edebilirler. Et miktarları tabak boyutlarına göre değişebilir. Bu insanın kilosuna göre değişebilir, ortalama 100-150 gram civarında olabilir. Yaz tatilinde olan insanlar yemeklerinden önce spor yapabilirler” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı’nda et tüketiminin maksimum seviyeye ulaştığına hatırlatan Bentli, "Kurban kesildikten sonra eti hemen tüketmememiz gerekiyor. İlk önce etin dinlendirilmesi gerekiyor. 10 saat 10 santigrat derece dinlendirilmesi gerekiyor. Ama insanlarımız kurbanlarını kestikten sonra hemen tüketmenin peşinde, bu noktada en az 2-3 saat eti dinlendirmeleri gerekiyor. Et yumuşamalı, sinirleri yumuşamalı ondan sonra tüketilmelidir. Tabak dolusu et tüketilmemeli. Sakatatlara dikkat edilmeli. Kolesterol ve tansiyon hastası olan insanlarımız daha dikkatli olmalı. Kurban Bayramından sonra sağlıklı ve dengeli bir program eşliğinde diyetlerine devam edebilirler. Herhangi bir programda devam eden hastalarımız, Kurban Bayramından 2-3 kilogram yağdan geri dönüş sağlayabiliyorlar. Bu noktada egzersiz ve sağlıklı beslenme kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bentli, bayramda tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “İnsanlarımız misafirliklere aç gitmesinler. Aç gidildiğinde önlerine gelen tabaklardaki dolmaları, tatlıları yiyorlar. Dolayısıyla kanlarındaki şeker oranı aniden yükselip, inebiliyor. Bir sonraki misafirliğe gittikleri zamanda şeker ihtiyacı düştüğü için tabaklarındaki tatlıları yemek istiyorlar. Bu noktada da iştahımızı kontrol altına alamıyoruz. Bu bakımdan misafirliklere giderken tok gidelim, ısrarlara dayanamadığımız zamanlarda gün içerisinde 1-2 tane tatlı tüketelim. Daha çok sütlü tatlı tercih edilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

İHA