19 Aralık 2017 Salı

Kulak çöpünü atın!

Vücudumuzun her organı ve bölgesi hassas. Ancak kulağımız en hassas olan organlarımızın başında yer alıyor. Çoğu kişi farkında olmadan kendi kulağına ciddi zararlar verebiliyor. Buna en başta da özellikle banyo sonrası kullanılan kulak çöpleri neden oluyor. Bu anlamda Dr. Arif Hikmet Çatakoğlu, konu ile ilgili çeşitli bilgiler verdi ve “Kulak çöplerini çöpe atalım” şeklinde uyarıda bulundu.

19 Aralık 2017 Salı 12:01
Kulak çöpünü atın!

  Dr. Çatakoğlu, "Dış kulak yolunda koruyucu olarak salgı bezleri salgı yapmakta ve dış kulak yolunun, asit-bazik PH'ını ayarlayarak mikro organizmaların üremesini engellemekte ve dışarıdan gelen toz gibi yabancı maddelerin atılmasına yardımcı olmaktadır. 'Kulak kiri' aslında kulağın kirli olduğu anlamına gelmez, halk arasında böyle isimlendirilmiştir" şeklinde konuştu.

YAPILAN YANLIŞLAR...
  "Dış kulak yolu epitelinin dışa doğru hareket ederek biriken salgıları kulak kiri (buşon) dışarı atmaktadır. Bazı hastaların dış kulak yolu dardır, dışarı atamaz. Veya kişiler banyo sonrası ayrıca havuz veya deniz sonrası (sıvı ortamda) kulak kiri şişerek kulakta tıkanıklık meydana getirebilir" diye söyleyen Çatakoğlu, kişilerin yaptığı bazı yanlışlardan bahsetti.

Çatakoğlu, "Kişiler yanlış olarak kulağı pamuklu çöpler ile karıştırarak hem kiri geriye itmekte hem de dış kulak yolu epitelinde travmaya sebep olarak enfeksiyon başlangıcına sebep olur. Herhangi bir kulak tıkanıklığında K. B. B hekimine başvurulmalı,  hekim muayenesinde orta kulak iltihabı mı, dış kulak yolu iltihabı mı veya kulak zarında delinme ya da kemik zincirinde bozukluk, orta kulak hastalıkları gibi ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

SADECE HAVLU!
  Her birinin tedavisinin farklı olduğunu söyleyen ve bundan dolayı da hekime başvurarak kulak hastalıklarının tanısının belirlenip, tedavisinin yapılmasının doğru bir davranış olduğunu açıklayan Çatakoğlu, hastalara bazı önerilerde de bulundu.

Çatakoğlu, hastaların kulak çöplerini çöpe atmalarını,  sivri aletler ile kulağı karıştırmamalarını ve dış kulak yolunun sadece havlu ile silinmesi gerektiğini söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahKulak çöpü

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