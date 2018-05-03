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Kronik Yorgunluğa ‘Ozon’ Çözümü

Virüs ve bakterileri öldürmede oldukça etkili bir gaz olan ozon, sağlık alanında da önemli bir role sahiptir. Tıpta pek çok hastalığın iyileşme sürecinde etkisi olan ozon terapisinin özellikle hastanın enerjisini ve bilişsel düzeyini olumlu etkilediği için ileri yaşlarda daha verimli sonuçlar verdiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “Ozon terapisi pek çok hastalığın tedavisinde gözle görülür faydalı sonuçlar verirken, aynı zamanda söz konusu hastalıkların oluşmasını önlemede de ciddi bir rol üstleniyor” dedi.

Kronik Yorgunluğa ‘Ozon’ Çözümü

Virüs ve bakterileri öldürmede oldukça etkili bir gaz olan ozon, sağlık alanında da önemli bir role sahiptir. Tıpta pek çok hastalığın iyileşme sürecinde etkisi olan ozon terapisinin özellikle hastanın enerjisini ve bilişsel düzeyini olumlu etkilediği için ileri yaşlarda daha verimli sonuçlar verdiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “Ozon terapisi pek çok hastalığın tedavisinde gözle görülür faydalı sonuçlar verirken, aynı zamanda söz konusu hastalıkların oluşmasını önlemede de ciddi bir rol üstleniyor” dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:00
Kronik Yorgunluğa ‘Ozon’ Çözümü

Yüzey ve su temizliğinde kullanılan ozonun aynı zamanda virüsleri ve bakterileri de öldüren bir gaz olarak bilindiğinin altını çizen Kayıran, “Bu yönüyle tıp alanında pek çok hastalığın tedavisinde, gözle görülür faydalı sonuçlar veriyor. Ozon terapisi özellikle kronik yorgunlukta, bağışıklık sistemindeki bazı bozukluklarda, kas ve eklem ağrılarında, iyileşmeyen yaralarda, diyabetik ayaklarda, dolaşım bozukluklarında, zona ve herpes gibi sorunların tedavisinde ve hepatit benzeri virüs hastalıklarının ağır seyrettiği durumlarda kullanılıyor” dedi.

Atmosferin üst katmanlarında UVB ışınlarının O2’yi O3’e çevirmesiyle oluşan ozon gazının hava kirliliği yapmadığını, kötü kokuları yok ettiğini, yaşam alanlarındaki tozları emdiğini, mikropları öldüğünü, sağlıklı bir ortam yarattığını ve insanlara ferahlık ve zindelik hissi verdiğini anlatan Kayıran, “Tedavinin seansları hastalığa göre de değişkenlik gösterirken en az 6 seans olma zorunluluğu var. Antibiyotik gibi, bir gün kullanıldığında hiçbir anlamı olmayan bu tedavinin de en az 6-8 seansı kullanılması önemli. Tedavinin dozu, seansı, seans sıklığı kişiye özel olarak belirleniyor” açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
OzonSadi KayıranOzon Terapisi
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