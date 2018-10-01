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Kronik kalp hastalığı olanlara altın öneriler

Bugün Dünya Kalp Günü… Her yıl dünyada 17.5 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Vücudumuzun en duygusal organı olan kalp, aynı zamanda yaşadığımız tüm duygulardan etkileniyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Tayyareci, kalp hastalıklarından korunmak için doğru beslenme, hareketli bir yaşam ve sigara içmemenin önemine dikkat çekiyor.

Kronik kalp hastalığı olanlara altın öneriler

Bugün Dünya Kalp Günü… Her yıl dünyada 17.5 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Vücudumuzun en duygusal organı olan kalp, aynı zamanda yaşadığımız tüm duygulardan etkileniyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Tayyareci, kalp hastalıklarından korunmak için doğru beslenme, hareketli bir yaşam ve sigara içmemenin önemine dikkat çekiyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:57
Kronik kalp hastalığı olanlara altın öneriler

Prof. Dr. Yelda Tayyareci kronik kalp hastalığı olanlara önerilerde bulundu. Tayyareci, özetle şunları kaydetti:

“Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli ve aksatmadan kullanın: Kronik kalp hastalığında kaliteli ve uzun bir yaşam sağlayabilmek için en önemli etkenlerden biri ilaçların saatinde ve düzenli alınmasıdır. Düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gitmek de çok önemli.

Uyurken yüksek ve kalın yastık tercih edin: Yüksek ve kalın yastık, kronik kalp yetersizliği olan hastalarda fazla sıvının akciğerlerden daha alt bölgelere inmesini sağlar, gece boyunca rahat bir uyku uyunmasına yardımcı olur.

Her gün tartılın: Günlük tartılmak hem gereksiz kilo alımını önler hem de vücudun sıvı dengesi hakkında pratik bir fikir verir. Günde 2 kilodan fazla artış, vücutta fazla sıvı birikimini gösterir, bu durumda doktora başvurmak gerekir. Kilo vermek, kalp üzerindeki yükü azaltacağından hastalığa bağlı şikayetleri de azaltır.

Siesta yapın: Yorgun vücut, yorgun kalp demektir. Gün içerisinde dinlenmek için vakit ayırın. Mümkünse gündüz saatlerinde en az 1 saat uyuyun.

Az az ve sık sık yiyin: Mideyi fazlaca doldurmak hem hazımsızlık problemlerine hem de kalp üzerine olumsuz etkilere yol açar. Öğünleri bölmek ve azar azar gıda tüketmek önemlidir. Lifli gıdaların ve suyun tüketilmesi, yavaşlamış olan barsak hareketlerini artırır. Kabızlığı önler.

Tuzlu gıdalardan kaçının: Özellikle kronik kalp yetersizliği olanlarda vücudun sıvı dengesini korumak önemlidir. Aşırı tuz alımı, özellikle akciğerlerde ve bacaklarda ödeme yani fazla sıvı birikimine yol açar.

KAÇINILMASI GEREKEN TUZ İÇERİĞİ YÜKSEK GIDALAR:

Salam, sucuk, sosis
Ketçap, mayonez ve hazır salata sosları
Hazır çorba, hazır baharat karışımları
Pizza, hamburger ve hazır pişmiş makarnalar
Patates cipsi, tuzlu fıstık vb. kuruyemişler
Tuzlu zeytin, peynir vb. gıdalar
Yemekleri pişirirken az miktarda tuz eklenmeli ve sofrada tuzluk bulundurulmamalıdır.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kalp GünüKronik Kalp HastalığıYelda Tayyareci
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