Kronik hastalıklar ve beslenme ilişkisi

Okulların açılması ile birlikte çocukların okulda neler yemesi gerektiği tartışılmaya başlandı. Beslenme ve Gıda Uzmanı Diyetisyen Seçil Kenar, çocukların sağlıklı olarak okula devam etmeleri için yeterli ve dengeli beslenmelerinin onlar için büyük önem taşıdığını söyledi. Çocukluk çağında büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiğini belirten Kenar, “Bu yüzden enerji ve besin öğeleri gereksinimleri fazladır. Ayrıca okulda hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma süreci devam etmektedir. Çocuğun bu dönemdeki beslenme alışkanlığı yetişkinlikteki beslenme alışkanlıklarının belirlenmesinde ve ilerideki şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi kronik hastalık risklerinin oluşumunda da etkindir. Bu yüzden okula devam eden çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli, neyi ne kadar yemesi gerektiği çocuğa açıklanmalıdır” dedi.

ÇOCUK BESLENMESİNDE 5 ANA BESİN GRUBU MUTLAKA OLMALI

Okul dönemi çocuk beslenmesinde 5 ana besin grubunun mutlaka olması gerektiğini ifade eden Kenar, şöyle devam etti:

“Süt ve yoğurt grubu kalsiyum ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Gün içinde süt, yoğurt, kefir, probiyotik yoğurt, ayran mutlaka öğünlerinde bulunmalıdır. İkinci olarak çocuğunuzun kas gelişimi, enzim faaliyetleri için de düzenli olarak et, peynir, kuru baklagilleri tüketmelidir. Meyve ve sebze hastalıklardan korunması ve barsak sağlığı için önemlidir. Ceviz, tereyağı, zeytinyağı gibi yağlar da başta kalp sağlığı olmak üzere hücrelerin gelişimi için önemlidir. Bunların dışında en önemli besin grubu çocuk gelişiminde karbonhidratlardır. Çocukların bizden farklı olarak büyüme ve gelişmeleri devam eder. Bu yüzden gün içinde enerjiye bizden daha fazla ihtiyaçları vardır, düzenli olarak sağlıklı, kompleks karbonhidrat almaları gerekir. Her öğünlerinde mutlaka bir karbonhidrat kaynağının yemeklerinin yanına eklenmiş olması gerekir. Tam buğday ekmeği, bulgur, makarna, çorba, köy eriştesi gibi sağlıklı karbonhidratlar mutlaka öğünlerinde olmalıdır. Bulgur da çocuk gelişimi için önemli bir besindir. Enerji verir, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile sağlıklı gelişimini destekler. Yüksek posa içeriği ile barsak hareketlerini artırır. Ana yemeğinin yanına 5-6 kaşık bulgur ekleyebilirsiniz.” (Haber Merkezi)