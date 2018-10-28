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Kronik hastalığı olanlar dikkat!

Bugünlerde yaşanan ani ısı değişiklikleri ve virüslere bir de kronik hastalıkların getirdiği yıpranma ve stres eklendiğinde vücut direnci ister istemez zayıflayabiliyor.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu; diyabet, kalp yetmezliği, astım ve KOAH gibi kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindeki kişilerin sağlıklı yetişkinlere göre daha düşük dirence sahip olduklarını belirterek, alınacak basit ama etkili önlemlerle sonbahar hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kronik hastalığı olanlar dikkat!

Bugünlerde yaşanan ani ısı değişiklikleri ve virüslere bir de kronik hastalıkların getirdiği yıpranma ve stres eklendiğinde vücut direnci ister istemez zayıflayabiliyor.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu; diyabet, kalp yetmezliği, astım ve KOAH gibi kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindeki kişilerin sağlıklı yetişkinlere göre daha düşük dirence sahip olduklarını belirterek, alınacak basit ama etkili önlemlerle sonbahar hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:25
Kronik hastalığı olanlar dikkat!

Kış aylarıyla birlikte hastalıklar artıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu kronik hastalığı olanlara bazı uyarılarda bulundu. Kronik hastalığı olanların dikkat etmeleri gerekenler konusunda bilgi veren Süleymanoğlu,"Kaliteli ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Derin uyku sırasında beyinden salgılanan melatonin vücudu rahatlattığı gibi, toksinlerin atılmasını sağlıyor. Melatonin hormonunun salınımı çok hassas. Gecenin en karanlık ve sessiz ortamında başlıyor, gece yarısından sonra doruk noktasına ulaşıp azalıyor. Bu nedenle en geç saat 23.00’te uyumuş olun. Yatak odanızın karanlık olmasına dikkat edin. Uykudan hemen önce elektronik cihaz, TV, akıllı telefon kullanmayın. Cep telefonunu, melatonini önlediği için yattığınız odada tutmayın" şeklinde konuştu.

Sebze ve meyve tüketiminin önemli olduğuna işaret eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu,"Günde en az 1 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketin. Mevsim sebze ve meyveleri zengin içeriğiyle toksinleri ve yabancı mikropları temizliyor" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kronik Hastalığı OlanlarYaser Süleymanoğlu
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