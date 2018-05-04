‘Korse’yi Doğru Kullanmak

Korse kullanımı ile ilgili çeşitli bilgiler veren Uzman Selma Şerbet, “Sırt ve bel ağrısı için özellikle takılması uygun olan korseler var” dedi. Şerbet, “Sırtta kamburlaşma olduğu zaman korse kullanılması önerilir. Korsenin günlük 5-6 saat kullanılması gerekir. Ağrılar geçene kadar bu süreç tekrarlanmalıdır. Korseleri sporcular oluşabilecek sakatlanmalardan korumak için takarken, hamilelik sonrasında kullanan kadınlar genelde fazla kilolarından ve oluşan sarkmalardan korunmak için takar” diye konuştu.

UYGUN KORSE

Şerbet, “Özellikle bel fıtıklarında verilen bel korseleri kişinin rahat hareket etmesinde etkili olurken vücut yapısına uygun bir korse kullanımı da oldukça önemlidir. Genelde korseler ayarlanabilir ve bedenlidir” ifadelerini kullandı.

Şerbet korselerin terleme yaptığından dolayı dikkatli ve ara vererek kullanılması gerektiğini vurguladı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

