Korneanın tanımını yapan Prof. Dr. Tongabay Cumurcu, “Kornea gözün en dış katmanında bulunan, gelen ışının kırılarak retinaya düşmesini sağlayan ve gözümüzün en kırıcı ortamı olan saydam saat camına benzer bir tabakadır. Korneayı dışarıdan direkt göremeyiz. Bunun nedeni korneanın saydam olması ve saat camına benzeyen bir şekli olmasıdır. Kornea, gözümüzün dışarıya açılan penceresidir. Korneanın saydamlığını kaybetmesi, dışarıya olan bağlantımızın kesilmesi durumunda görmeyi etkileyen ve engelleyen, körlüğe sebep olan herhangi bir durum kornea naklini gerektirir” şeklinde konuştu.

NAKİL SEBEBİ

Kornea naklinin hangi durumlarda gerekli olduğundan bahseden Prof. Dr. Tongabay Cumurcu, “Korneanın incelmesi, korneanın yapı bozukluğu ve görmeyi düşürücü bir etkiye sahip olması, göze gelen travmalar ve göz ameliyatlarına bağlı olarak korneanın hasara uğradığı durumlarda kornea nakli gerekmektedir’’ dedi.



DÜZENLİ KONTROL ŞART

Kornea nakli sonrasında hastaların yapması gerekenleri dile getiren Prof. Dr. Tongabay Cumurcu, “Biz bazen bir seneye yakın dozu azaltarak bazı ilaçlar ve damlalar kullandırabiliyoruz. Hastaların ilaçları düzenli kullanması gerekiyor. Hastalar kontrollerine düzenli gelmelidir. Çünkü kornea nakli sonrası göz tansiyonun artma ihtimali, enfeksiyon kapma ihtimali ve özellikle gözünde kendi lensi olan kişilerde katarakt gelişme ihtimaline neden olabilmektedir. Hastaların gözlerini kaşımamaya ve gözlerine bastırmamaya dikkat etmeleri gerekir’’ dedi.

NAKİL YALNIZCA HAYATINI KAYBETMİŞ KİŞİDEN YAPILIR

Kornea naklinin kimlerden alınarak yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Tongabay Cumurcu, “Kornea çeşitli nedenlerden dolayı sadece hayatını kaybetmiş kişilerden alınmaktadır. Örnek vermek gerekirse karaciğer ve böbrek nakli canlıdan canlıya olduğu gibi, kadavradan canlıya verilebilmektedir. Kornea nakli, kalp, akciğer nakli gibi kadavradan alınabilir. Biz sadece kadavradan nakil yapabiliriz’’ şeklinde konuştu.

MALATYA BU KONUDA ŞANSLI

Kornea ve organ naklinin öneminden bahseden Prof. Dr. Tongabay Cumurcu “Kornea nakli gözün uğraş alanlarından biri olup zor bir nakil ve zor bir ana saha olarak kendini göstermektedir. Malatya şehrimiz bu konuda şanslı, biz kornea nakli hizmeti vermekteyiz. Önceden hastalar İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlere gidip, sıralarını bekliyorlardı. Biz, çalışmalarımız sonucu bu hizmeti vermeye başladık. Bu şansın daha iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi için de nakil olması gerekmektedir. Halk olarak organ nakli konusunda bilinçli olmamız gerekiyor. Biz bu konuda halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hastalarımıza bu konuda gerekli tavsiye ve önerilerde bulunuyoruz. İstediğimiz seviyede bir bilinçlendirme olmadığının farkındayız. Kornea nakli konusunda halkımızın anlayışını, farkındalığın artmasını ve desteğini bekliyoruz. Bağış konusunda daha istekli olmamız gerekir. Unutmayalım ki bir gün bize de lazım olabilir’’ diyerek sözlerini noktaladı.

İHA