Kömür değil serum

Bu sabun, rengi ve kokusuyla diğerlerden ayrılıyor. Siyah rengiyle adeta bir kömür kalıbına benzeyen serum sabunu, görenlerin de dikkatlerinden kaçmıyor. Özellikle kafa derisinde bulunan egzama, sedef ve cilt hastalıklarına karşı bire bir olduğu iddia edilen sabun, Malatya’da tezgâhlarda yerini aldı.

Kendi üretimleri sabun hakkında gazetemize konuşan Sabun İmalatçısı Ümit Yılmaz, serumun hem faydası hem de görüntüsüyle diğer sabunlardan ayrıldığını söyledi.

KULLANANLAR SABUNDAKİ ŞİFAYI BİLİYOR

Malatyalıların en çok merak ettiği sabunlardan birisi olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bu sabunu kullananlar sabundaki şifayı biliyor. İlk bu sabunu gören Malatyalılar gelip bunun ne olduğunu soruyorlar. Kokluyorlar. Görüntüsünü ve kokusunu beğenmeyenler oluyor. Ancak kullandıklarında memnun kaldıklarını gelip bize söylüyorlar ve birkaç kalıp daha alıyorlar” dedi.

SAÇI NEMLENDİRİYOR

Sabunun içeriği ve faydası hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Bu sabunu 5-6 çeşit yağ karışından çok farklı bir kaynatma yöntemiyle elde ettik. Bu sabunun içerisinde çam katranından tutunda, kına, çinko gibi belli başlı yağlar vardır. Bu sabun özellikle kafada bulunan egzama, sedef ve birçok saç hastalığına iyi geliyor. Saçı nemlendiriyor” dedi.