İnsanın kolunu, başına, beline, arka cebine götürmekte zorlandığı ve ağrı duyduğu bir hastalık çeşidi olan Rotator kaf sendromu tolumda çok sık görülür. Özellikle 40 yaşından sonra görülme sıklığının arttığı bu hastalık hakkında gazetemize bilgiler veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Osman Çimen, önemli açıklamalarda bulundu. Bu tip hastaların omuz seviyesinden daha yukarıya bazı cisimleri kaldırıp indirmekte zorlandığını belirten Dr. Çimen, Rotator kaf sendromu olan hastalarda gece ağrılarının tipik olduğunu söyledi.

ERKEN YAŞLARDA ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLUR

Bu hastalığın 40 yaşından sonra ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Çimen, “Rotator kaf sendromu toplumda çok sık görülür. Özellikle 40 yaşından sonra bu hastalığın görülme sıklığı artar. Bu hastalıkta sebep omuzun yukarı, içe ve dışa dönüşlerini sağlayan kasların ve bu kasların uç kısmı olan tendonların sıkışmasıdır. Bu sıkışma kas ve tendonların içinden geçtiği kanalın zamanla daralması ile ortaya çıkar. Kanalın daralması kanalın üst kısmında bulunan eklemin zamanla aşınması, kireçlenip büyümesi ile ortaya çıkar. Bazı insanlarda da kanalın üst kısmını oluşturan akromion dediğimiz kemiğin şekli doğuştan kanca şeklindedir ve hastalığın daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olur” şeklinde konuştu.









YIRTIĞIN BOYUTLARI MR İLE TEŞHİS EDİLİR

“Rotator kaf sendromunda teşhis, muayene ve MR ile koyulur” diyen Dr. Çimen, “Bu sıkışmaya yönelik tedavi uygulanmazsa rotator kaf kasları ve tendonlarının yapısı sıkışmaya ve yaşa bağlı olarak bozulur ve yırtıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu yırtıklarda tam kat ya da kısmi kalınlıkta olabilir. Kasta yırtık olup olmadığını ve yırtığın boyutları da MR ile teşhis edilir. Hastada rotator kas sendromu ya da buna bağlı olarak tendon yırtığı saptanırsa fizik tedavi ile iyileşme mümkündür. Yalnız fizik tedavinin en az 3 ay süreyle uygulanması gereklidir. Bu dönemde hastaya ilaç tedavisi verilmektedir ve baş üstü işleri azaltması istenmektedir. Eğer 3 aylık sürenin sonunda iyileşme sağlanmazsa, cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir. Cerrahi tedavide kas ve tendonların geçtiği kemik kanal genişletilir. Kemiğin şekli bozulursa ve kanalı daraltıyorsa kemiğin ön bölümü kesilir. Eğer kas ve tendonda yırtık gelişmişse yırtık tamir edilir” diye konuştu.

PRP DE UYGULANABİLİR

Bu hastalarda yırtık yoksa enjeksiyon yöntemiyle de tedavi olunabileceğini belirten Dr. Çimen, “Bu hastalarda eğer tam kat yırtık yoksa, eklem içine yapılan enjeksiyonlarla da bir tedavi alternatifi olabilir. Eklem içerisine steroid enjeksiyonu (kortizon) çok şiddetli ağrısı olan ya da ameliyat olmasına engel bir sağlık problemi olan tam kat yırtıklı hastalarda uygulanabilir. Bir de hastaya PRP adını verdiğimiz, hastanın kendi kanından elde ettiğimiz iyileşme faktörlerinin tekrar ekleme yapıldığı enjeksiyon yöntemi tendonunda bozulma ya da kısmi yırtık gelişmiş hastalarda uygulanabilir. Çok ileri yırtık gelişmiş ve gecikmiş hastalarda tendon uçları yağlı dokuya dönüştüğü için ve tendon geri çekilerek aradaki defekt (boşluk) büyüdüğü için ameliyatta tamir imkansız hale gelmektedir. Bu şekilde geciken hastalarda, daha büyük operasyonlar olan protez ameliyatları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

AMELİYATLAR, DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Bu hastalıkta erken tedavinin önemine vurgu yapan Dr. Çimen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rotator kas sendromunda bu aşamada erken teşhis ve erken tedavi çok önemlidir. Tedavideki gecikme hastanın ameliyat olmasına neden olabilmektedir. Ameliyat önerilen hastaların ameliyatı geciktirmeleri daha büyük ameliyatlar geçirmelerine neden olmaktadır. Bu yüzden omuzdan rotator kaf sendromu ya da kas yırtığı olan hastaların ya da bu durumdan şüphelenen hastaların ilgili branş hekimlerine teşhis ve tedavi için zamanında başvurmaları, verilen ve önerilen tedavilerin vakit kaybetmeden uygulamaları ve tedaviye başlayan hastaların kontrollerini aksatmamaları bu omuz problemiyle baş edebilmeleri için gerekli ve önemlidir.”

MUTLU SARIGÜL