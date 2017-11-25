ARAP SABUNU KOLTUK TEMİZLİĞİNDE BİR NUMARA

Arap sabuna temizlikte çok önemli, çamaşırdan, halıya, halıdan, koltuğa kadar kullanırız. Ancak koltuk temizliğinde Arap sabunu çok etkili. Sabunu suda eriterek ya da hafifçe koltuğun üzerine sürüp bezle koltukları ovarak sildiğimiz zaman koltuklarınızın daha temiz olduğunu sizde fark edeceksiniz.

Hijyene önem verenler koltuk temizliğine önem gösteriyor. Koltukların ömrünü uzatan temizlik, yanlış tekniklerle yapıldığında çabuk yıpranmalarına neden olabilir. Koltuk temizliğinde bir diğer ayrıntıda koltuğu sildiğiniz bezin iyice sıkılmış olması.

SİRKELİ SU İLE KOLTUK TEMİZLİĞİ

Sirkenin bakteri ve mikropları yok etme özelliği vardır. Sıcak su ile sirke karışımı ile silinen koltuklar rahat temizlenir hem de hijyen sağlanmış olur. Özellikle kimyasal maddelerle temizlik yapmak istemeyenler koltuk temizliğinde sirkeyi kullanabilirler.

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