25 Kasım 2017 Cumartesi

KOLTUK TEMİZLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRAN AYRINTILAR

Oturma odaları ve koltuklarımız hayatımızın vazgeçilmesidir. Koltukları çok kullandığımız için de çok kirlenir. Sık sık temizlemiş ama istediğiniz sonucu elde edememiş olabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken ayrıntılar…

25 Kasım 2017 Cumartesi 10:45
KOLTUK TEMİZLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRAN AYRINTILAR

  ARAP SABUNU KOLTUK TEMİZLİĞİNDE BİR NUMARA
  Arap sabuna temizlikte çok önemli, çamaşırdan, halıya, halıdan, koltuğa kadar kullanırız. Ancak koltuk temizliğinde Arap sabunu çok etkili. Sabunu suda eriterek ya da hafifçe koltuğun üzerine sürüp bezle koltukları ovarak sildiğimiz zaman koltuklarınızın daha temiz olduğunu sizde fark edeceksiniz.

Hijyene önem verenler koltuk temizliğine önem gösteriyor. Koltukların ömrünü uzatan temizlik, yanlış tekniklerle yapıldığında çabuk yıpranmalarına neden olabilir. Koltuk temizliğinde bir diğer ayrıntıda koltuğu sildiğiniz bezin iyice sıkılmış olması. 

SİRKELİ SU İLE KOLTUK TEMİZLİĞİ
  Sirkenin bakteri ve mikropları yok etme özelliği vardır. Sıcak su ile sirke karışımı ile silinen koltuklar rahat temizlenir hem de hijyen sağlanmış olur. Özellikle kimyasal maddelerle temizlik yapmak istemeyenler koltuk temizliğinde sirkeyi kullanabilirler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahKOLTUK TEMİZLİĞİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017