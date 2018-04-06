KOLONOSKOPİ HAYAT KURTARIYOR

Kalın bağırsak kanserinin sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Tözün, “Özellikle aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor” dedi.Fazla kilolardan kurtulmanın önemine de değinen Tözün, düzenli egzersiz yapılması gerektiğini belirtti.Kolonoskopi ve dışkıda gizli kan testini 50 yaşın üzerindeki herkesin yaptırması gerektiğine vurgu yapan Tözün, “Ailenizde kanser öyküsü varsa daha erken yaşta yaptırın. 1. derecede akrabanızda kanser olanlar var ise, hastanın mevcut yaşından 10 yıl önce yaptırmaya özen gösterin. Çünkü ailede 1. derecede yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskini 2-4 kat artırıyor” diye konuştu.(Haber Merkezi)