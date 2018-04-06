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KOLONOSKOPİ HAYAT KURTARIYOR

Ülkemizde hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen 3. kanser türü kalın bağırsak (kolon) kanseridir. Bu kanserin en önemli özelliği sinsi ve sessiz olması.Bu nedenle de hastaların en az dörtte birine ilk tanı ileri aşamada konuluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, kolon kanserinden korunmada kritik önem taşıyan kolonoskopiyi anlattı.

KOLONOSKOPİ HAYAT KURTARIYOR

Ülkemizde hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen 3. kanser türü kalın bağırsak (kolon) kanseridir. Bu kanserin en önemli özelliği sinsi ve sessiz olması.Bu nedenle de hastaların en az dörtte birine ilk tanı ileri aşamada konuluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, kolon kanserinden korunmada kritik önem taşıyan kolonoskopiyi anlattı.

06 Nisan 2018 Cuma 10:21
KOLONOSKOPİ HAYAT KURTARIYOR

Kalın bağırsak kanserinin sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Tözün, “Özellikle aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor” dedi.Fazla kilolardan kurtulmanın önemine de değinen Tözün, düzenli egzersiz yapılması gerektiğini belirtti.Kolonoskopi ve dışkıda gizli kan testini 50 yaşın üzerindeki herkesin yaptırması gerektiğine vurgu yapan Tözün, “Ailenizde kanser öyküsü varsa daha erken yaşta yaptırın. 1. derecede akrabanızda kanser olanlar var ise, hastanın mevcut yaşından 10 yıl önce yaptırmaya özen gösterin. Çünkü ailede 1. derecede yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskini 2-4 kat artırıyor” diye konuştu.(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kalın Bağırsak (kolon) KanseriKolonoskopiNurdan TözünBusabah
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