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Kolon kanseri ve merak edilenler

Kolon kanseri hem ülkemizde hem de dünyada sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık, ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar, kolon kanseri korunma, tarama ve tedavi yöntemlerini, beslenmenin önemini anlattı.

Kolon kanseri ve merak edilenler

Kolon kanseri hem ülkemizde hem de dünyada sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık, ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar, kolon kanseri korunma, tarama ve tedavi yöntemlerini, beslenmenin önemini anlattı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:36
Kolon kanseri ve merak edilenler

“Kalınbağırsak kanserlerinin yüzde 90’dan fazlası daha önceden gelişmiş poliplerden kaynaklanır” diyen Yanar, erken teşhisin çok önemli olduğunu ve kolon kanserinin belirti vermeyen, yavaş ilerleyen bir kanser türü olduğunu ifade etti. Yanar, kolon kanserinin belirtileri de şu şekilde sıraladı:

“Kansızlık, kabızlık, ele gelen kitle, makattan kanama, dışkıda kan, büyük abdest çapında incelme, büyük abdest düzeninin değişmesi, tuvalete gidip rahatlayamama, 15 günden uzun süren karın ağrısı.”

TEDAVİ YÖNTEMİ

Kolon kanserinin tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan Yanar, şunları söyledi:

“Standart tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak ameliyat esnasında tümör ile birlikte bir miktar sağlam kolon dokusu ve etraf lenf bezlerinin çıkarılması hayati önem içermektedir. Uzun dönem sağ kalım, tümörün tekrar etmesi ya da uzak bölgelere yayılmasına etki eden cerrahi işlemi bu konuda deneyimli cerrahlarca uygulanmalıdır. Günümüzde laparoskopi ve robotik cerrahi yöntemi ile karında kesi yapmadan bu ameliyatlar yüksek başarı oranı ile gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik ve robotik ameliyatların üstünlükleri arasında ameliyat sonrası ağrının çok daha az olması, hastanede yatış süresinin daha kısa sürmesi ve ameliyat yerinde çok az ya da hemen hiç iz bulunmaması yer almaktadır. Makata çok yakın tümörlerde ise ameliyat öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile kalın bağırsağın dışarı alınmasının önüne geçilebilmektedir.”

ÖNERİLERİ İHMAL ETMEYİN

Yanar, “Düzenli tarama testlerini yaptırın. İdeal kilonuzu koruyun. Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Uzun süren kabızlık ve makattan kanama şikayetinde zaman kaybetmeden doktorunuza başvurun. Hareketsiz yaşam yerine, haftada 4-5 gün orta şiddete egzersiz yapın. Posadan zengin, yağdan fakir, protein ağırlıklı olmayan bir beslenme düzeni uygulayın. Sigara ile alkolden uzak durun” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kolon KanseriMerak EdilenlerSağlıkKanser
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