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Kokusu, rengi, faydası ile vazgeçilmez: Gül sabunu

Hemen hemen bütün çiçek çeşitleri gibi gül de çok seviliyor. Gül, güzel kokusunun yanı sıra cilde olan olumlu etkileri de dikkat çekiyor.

Kokusu, rengi, faydası ile vazgeçilmez: Gül sabunu

Hemen hemen bütün çiçek çeşitleri gibi gül de çok seviliyor. Gül, güzel kokusunun yanı sıra cilde olan olumlu etkileri de dikkat çekiyor.

15 Mayıs 2018 Salı 10:24
Kokusu, rengi, faydası ile vazgeçilmez: Gül sabunu

Sabun İmalatçısı Vahap Yılmaz, gül sabunu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Gül sabunu, gül suyu, gül kremi, gül esansı, gül yağı talep edilen ve doğal yollardan elde edilen güzellik ürünleridir” dedi.

DOĞUM LEKELERİNİ YOK EDER

Yılmaz, gül sabunun cildin kurumasını engellediğini, cilde ferahlık kazandırdığını ifade etti. Diğer sabunlarda olduğu gibi gül sabununun da günlük kullanıma uygun olduğu belirten Yılmaz, “Gül sabunu deri hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa faydası vardır. Gül sabunu cildi nemlendirerek cildin daha güzel bir görünüme kavuşmasını ve daha yumuşak olmasını sağlar. Vücutta bulunan doğumla birlikte gelen doğum lekelerini yok ederek cildin güzel görünmesini sağlar. Ayrıca ciltte bulunan ölü dokuların yerini yeni dokulara bırakır” diye konuştu.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
GülSabunCilt
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