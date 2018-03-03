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KOKUSU GİBİ YARARI DA GÜZEL

KOKUSU GİBİ YARARI DA GÜZEL

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 11:09
KOKUSU GİBİ YARARI DA GÜZEL

Tüm ciltler için uygun olan ve kokusuyla ferahlık sağlayan nane sabunu, tam bir cilt dostu. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, nane sabununun, nane yağından imal edildiğini söyleyerek, sabunun yararları ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, nane sabununun bir diğer isminin de mentol sabunu olduğunu ifade etti.

Ümit Yılmaz, nane sabununun genellikle yabani olarak yetişen nanelerin yağından elde edildiğini belirtti. Nane sabununa ilginin fazla olduğunu dile getiren Yılmaz, “Nane yağını yurt dışından getiriyoruz. Çünkü nane yağındaki vitamin ve asit oranı daha fazla. Hammadde ne kadar kaliteli olursa olsun ürün de o kadar kaliteli olur” diye konuştu.

Nanenin faydalarının yüzyıllar öncesinden bilinmekte ve insanların da bu konuda oldukça bilinçli olduğunu vurgulayan Yılmaz, nane sabunu ile ilgili olarak şunları ifade etti:

CİLDİ NEMLENDİRİR

“Tüm ciltler için uygundur, temizlik yapar. Ferahlatıcı özelliğinden dolayı cildi rahatlatır. Cildi nemlendirir ve cilde tazelik vererek canlandırır. Yıpranmış, tahriş olmuş tüm ciltleri onarır. Ciltteki koruyucu asit tabakalarının yenilenmesini sağlar. Ciltte bulunan siyah lekeleri ve akneleri temizler. Saçları canlandırır, gürleştirir. Nane cilt ile aynı PH ve hidrojen oranına sahiptir.Cildin doğal ve koruyucu asit tabakasının yenilenmesine yardımcı olur. Sabun tüm vücut tiplerine uygundur.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 03.03.2018 11:11
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