Kök hücre ile saç tedavisi

Saç dökülmesi kadın erkek pek çok kişinin korkulu rüyası. Gelişen teknoloji ve tıp bilimi çeşitli alternatifler geliştirmeye devahm ediyor. Liv Hospital İstanbul Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Üretim Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Karaöz, tarafından geliştirilen bir yöntemle kişinin kendi hücreleri kullanılarak saç dökülmesi ciddi oranda azaltılıyor ve yeni saçların çıkması gerçekleşebiliyor. Prof. Dr. Erdal Karaöz saç ekimi ve saç dökülmesinde hücresel tedaviyi anlattı.

Hastadan elde edilen hücreler kullanılıyor Yaklaşık 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarını takiben klinik uygulama sonuçlarının oldukça yüz güldürücü oldu. Kişinin kendisinden elde edilen hücrelerle birçok hastalık tedavi ediliyor. Ayrıca hücresel tedavi yöntemiyle saç dökülmesi büyük oranda durduruluyor ve önceden dökülmüş saçların yeniden çıkması sağlanabiliyor. Kök cansızlaşıp saç teli çıkaramıyor Erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen “androjenik alopesi”nin sadece erkeklerde değil, kadınlarda çok sık görülen bir problem. Yöntem; erkeklik hormonu androjenler tarafından etkilenen, genetik yatkınlığı olanlarda gözlenen ve öncelikle alın bölgesindeki saç çizgisinin geri çekilmesi ile sonra tepe bölgesinin incelip açılmasıyla ortaya çıkan durumlarda başarılı sonuçlar veriyor. Erkek tipi saç dökülmesinde,genetik olarak yatkın kişilerde androjenlerin etkisiyle kalın saç teli üreten saç kökleri cansızlaşır. Birden fazla saç teli çıkaran saç köklerinde ya bir tane saç teli çıkar ya da çıkamaz hale gelir.

Uykudaki saç kökleri uyandırılıyor Cansız saç köklerinden de kalın saç telleri yerine ince, zayıf, cansız ve açık renkli tüy benzeri kıllar çıkar. Bu durum saçlı deride seyrekleşmeye yol açarak özellikle kadınlarda estetik kaygılara neden olur. Ardından saç kökleri hayati fonksiyonlarını kaybederek bir daha saç üretemez hale gelir. Burada önemli olan nokta saç köklerinin ölmeden önceki uyku fazıdır. Uyku fazına giren kökler cansızlaşır ve saç üretmeyi bir süreliğine bırakır. Bu dönemde saça uygulanan hücresel tedaviler, uyuyan ve saç teli üretemeyen saç köklerini uyandırarak sağlam, kalın, koyu renkli saçların oluşmasını, yeni saç kökleri çıkmasını sağlayabiliyor.

Enseden mercimek kadar doku alınıyor Erkek ve kadınlara yapılan uygulamalarda, hastanın ense bölgesinden elde edilen mercimek büyüklüğünde saçlı deriden doku örneği alıyor ve kendi hücrelerini çok özel koşullara sahip laboratuvarda (LivMedCell) üretiyoruz. 1 ay süren üretim sonunda hücreler bir ay arayla toplamda 3 defa kişinin saçsız bölgelerine deri altına olacak şekilde enjekte ediliyor. Her uygulama arasında (15 günde bir) destek tedavisiyle (PRP) birlikte oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Hücresel tedavi avantaj sağlıyor Liv Hospital yıllardır başarıyla yaptığı nitelikli saç ekimi operasyonları ve saç dökülmesi tedavilerini Hücresel Tedavi dopingi ile devam ettiriyor. Liv Hospital İstanbul Saç Ekimi Uzmanı Dr. Ziya Yavuz süreci şöyle anlatıyor. Saç ekimi ve saç dökülme tedavileri son yılların Türkiye’de neredeyse en çok talep edilen estetik uygulamaları. Her gün dünyanın çeşitil ülkelerinde gelen yüzlerce saç ekimi hastası bunun en bariz kanıtı.

FUE Tekniği’nin tanımlanması ile birlikte 2004’ten itibaren yükselme yönünde bir grafik çizen saç ekimi şimdilerde hücresel tedavinin rüzgarını arkasına alarak yeni bir yükselme trendine girmiş durumda. Saç ekimi ense ve kulak üstü bölgeden alınan foliküllerin hastanın eksik olan ön, orta ve tepe bölgesindeki açıklıklara ekilmesi işlemine verilen isim. Operasyon yaklaşık 6 saat sürer, saçlar 3’üncü aydan itibaren çıkmaya başlar ve süreç kendini bir yılda tamamlar.

Saç ekiminin önemli eksikleri; ekilen bir kısım greftlerin tutmaması, bazılarının fire vermesi, yeterince kalın ve gür olmamaları olarak sıralanabilir. Bu eksikleri artık hücresel tedavilerile kapatmak mümkün.

Ekim yapılırken hastanın 10 adet folikülü çoğaltılmak üzere ayrılır. Liv Rejeneratif Kök Hücre Laboratuvarı’nda yaklaşık üç haftada çoğaltılan hücreler ekimin çoğunlukla birinci, ikinci ve üçüncü aylarında hastanın saçlı derisine enjekte edilir.

Çoğaltılan mezenşimal hücreler saçlı deriye gerek folikül hücrelerine dönüşme gerekse de mevcut hücrelerin dayanıklılığını artırma yönünde katkı sağlar. Bu sayede saç ekiminden çok daha iyi sonuçlar alınır.

Hücresel tedavi desteği verilen saç ekiminin yararları şu şekilde özetlenebilir:

1. Saçlar operasyondan sonra daha erken çıkmaya başlar.

2. Ekilen greftlerin fire olasılığı düşer, bu sayede neredeyse ekilen bütün saçlardan verim alınır.

3. Uykuda olan saç folikülleri canlanır ve yüzeye çıkar.

4. Yüzeydeki ince karekterli saç telleri kalınlaşır, daha hacimli ve tok görünür.

5. Anagen faz denen saçın gözle görünen yüzeyde kalma süresi uzar.