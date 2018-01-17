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KÖK HÜCRE HAKKINDA BİLİNMEYENLER! 

Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için tam olarak olgunlaşmamış karmaşık bir yapısı olan öncül bir hücredir. Bununla birlikte bu öncül hücre bedenin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Kök hücre ve tedavisine yönelik bilgiler veren Op. Dr. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Caner Cengiz Turan, "Kök hücre eşittir mucize demektir" dedi.

KÖK HÜCRE HAKKINDA BİLİNMEYENLER! 

Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için tam olarak olgunlaşmamış karmaşık bir yapısı olan öncül bir hücredir. Bununla birlikte bu öncül hücre bedenin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Kök hücre ve tedavisine yönelik bilgiler veren Op. Dr. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Caner Cengiz Turan, "Kök hücre eşittir mucize demektir" dedi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 10:38
KÖK HÜCRE HAKKINDA BİLİNMEYENLER! 

Kök hücrenin tıbbın geldiği son nokta olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Caner Cengiz Turan, "Hastalıkla ilgili tedaviye ilişkin cevap alamadığınız noktada kök hücre uygulamaları devreye giriyor. Bu felçli bir hastanın kök hücre uygulaması gibi, diz ameliyatı olacak bir hastayı ameliyat olmaktan kurtarma gibi veya öyle bir hastayı ameliyat etmeden iyileştirme potansiyeline sahip olmak gibi olabilir" diye konuştu.
Turan, "Yine aynı şekilde sinir yaralanmalarında kök hücre uygulanıp, iyileşme sağlamak gibi ya da diyabetik hayat dediğimiz geçmeyen yaralarda da bu tip kök hücre tedavisi yapılmaktadır. Yani vücuda hastalıkla ilgili herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Hemen hemen her şeyle ilgili kök hücre yapılabiliyor" açıklamalarını yaptı.

TÜM HASTA GRUPLARINA YÖNELİK…

Kök hücrenin yaş sınırı olmadığını söyleyen Turan, "Her yaşta yapılabilir. Hastalıkla ilgili tüm tedavilerin yapılmış, herhangi bir şekilde tedavi olup, iyileşme sağlamış hastalarda biz bunu uyguluyoruz. Uygulanacak hastalara söylüyoruz, bir adım ötesini bile göremiyoruz ve ona bundan başka sunacak bir tedavi yönteminin olmadığını da belirtiyoruz. Hasta da ona göre kaybedecek bir şeyi olmayıp en son seviyede olduğunu biliyor" diyerek kök hücre uygulamasının tüm hasta grubuna yönelik olduğunu ifade etti. Turan, "Sadece ortopedi bölümünde değil, kalp, damar hastalıklarında da, plastik cerrahi uygulamalarında da kullanılıyor" dedi.

FELÇLİ HASTALAR…

Turan konuyla ilgili olarak açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Kök hücrenin alınacak bir yerinin olması gerekiyor. Mesela kandan, yağ dokusundan, kemik iliğinden ve çeşitli yerlerden alınabilir. Kök hücrenin kandan alınması daha ucuz bir yöntem. Yine aynı şekilde göbek kordonundan alınan kök hücre uygulamaları da var. Tabi bunlar belirli bir izne tabi. Ama şu anda bizim sıklıkla uyguladığımız yağ dokusu, şu andaki yağ dokularından kök hücre elde ediliyor. Felçli hastanın felçli olduğu düzey, geçmeyen yara, estetik müdahale, diz ve kalça ağrılarında ortopedik olarak uygulanabilecek tüm bölgelerde uygulanana kök hücre şu anda bir hastamıza uygulanmış bulunuyor. Bu hastamız yurt dışından geldi ve hastaya yağ dokusundan elde ettiğimiz kök hücreyi uyguladık. Hasta felç dediğimiz haldeydi yani özellikle göğüs seviyesinin, göbek çevresinin altını hiçbir şekilde hissetmiyordu. Hastanın hiçbir hareket duygusu yoktu. Bu hastaya geldiğinde durumu izah ettik. Bu tedavi yönteminden yarar da görebileceğini aynı şekilde yarar göremeyebileceğini söyledik.

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:30
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BusabahHastaFelçCaner Cengiz TuranMalatyaKök Hücre
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