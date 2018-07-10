KLİMANIN KARŞISINDA DURMAYIN!

Yaz aylarının gelmesi ile dış dünyaya açık olan organlarımız olan kulak, burun ve boğazımızda hava değişiklerine bağlı hastalıklar başladı. Havaların ısınması, havadaki nem oranının artması, klimalar, polenler, güneş ışınları, deniz ve havuz suyu; bu hastalıkların sebeplerinden sadece bazıları… Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, yaz aylarında sık karşılaşılan kulak-burun-boğaz hastalıklarıyla ilgili bilgiler verdi:

BADEMCİK İLTİHABI

“Bademcik iltihabı, sadece soğuk havalarda olmaz; yazın havanın kuru olması ve klimaların enfeksiyon ajanlarını yaymaları, bu hastalığın artmasına sebep olur. Unutulmaması gereken bir faktör de, soğuk yiyecek ve içeceklerin sık tüketilmesi sonucu ısı farklılıklarının oluşmasıdır. Bu tür enfeksiyonlar, bir kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve uygun bir şekilde tedavi edilmelidir.

ALERJİK NEZLE

Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen) burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan ve akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetlerle seyreden rahatsızlığa, alerjik nezle adı verilir. Nedeni, havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olarak saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri de kullanılır.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Halk arasında bilinenin aksine; diğer mevsimler kadar sık olmasa da yaz aylarında da farenjit, larenjit ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları görülebilir. Burada özellikle, klimaların enfeksiyon ajanlarını yayması ve soğuk-buzlu yiyecek-içeceklerin sık tüketilmesi sonucu bazı enfeksiyon ajanlarının soğukta aktif duruma geçmesi sorumlu tutulur. Bu tür enfeksiyonlar, kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve uygun bir şekilde tedavi edilmelidir.

KLİMA ÇARPMASI

Hayatımıza ilk defa 100 yıl önce giren klimalar; evlerde, iş yerlerinde, arabalarda yaz aylarının vazgeçemediğimiz serinleticileri oldu. Klimanın üflediği serin havanın karşısında durmak pek doğru değil, hele de terliyseniz... Terin üzerinizde aniden soğuması klima çarpmasına sebep olabilir.

Boynunuz tutulabilir, başınızı çeviremezsiniz; nefes alırken göğsünüzde bıçak batar gibi ağrılarınız olabilir. Serin havanın, doğrudan vücudunuza gelmemesi için klimaların ayarlanabilen kanatçıklarından yararlanabilirsiniz.

Klimayı çok düşük değerlere ayarlamak sağlık için doğru değil. İdeali, ısının 23-24 derece arasında, nispi nemin de yüzde 40-50 arasında olacak şekilde ayarlanmasıdır.

KLİMA ATEŞİ

Klimaların ve diğer merkezi havalandırma sistemlerinin neden olduğu önemli rahatsızlıklardan biri de, halk dilinde klima ateşi ismiyle bilinen hastalıktır. Hastalık; bu tür aletlerin su haznelerinde üreyen çeşitli bakteri ve mantarların veya bunlara ait çeşitli toksinlerin, özellikle de endotoksinlerin solunum havasına karışması sonucu ortaya çıkar. Klima ateşi, gerçek bir enfeksiyon hastalığı olmayıp vücudumuzun çeşitli bakterilere karşı gösterdiği bir tür aşırı duyarlılıktan kaynaklanan bir tablodur.”