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Klima Temizliğini İhmal Etmeyin!

Havalar ısınmaya başladı. Sıcaklıkların artması ile birlikte yetkililer ev ve iş yerinde klima kullananların klima bakımını yaptırmalarını önerdi. Klimalar sağlık açısından ciddi önem arz ediyor.

Klima Temizliğini İhmal Etmeyin!

Havalar ısınmaya başladı. Sıcaklıkların artması ile birlikte yetkililer ev ve iş yerinde klima kullananların klima bakımını yaptırmalarını önerdi. Klimalar sağlık açısından ciddi önem arz ediyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:10
Klima Temizliğini İhmal Etmeyin!

Klimaların düzenli şekilde bakımının ve temizliğinin yapılması klima ömrü ve konforu açısından önem taşıdığı gibi sağlığa etkisi ile de dikkat çekiyor. Mevsim değişikliklerinde klimalarda bulunan serpantin ve filtreler toz ve pisliklerden dolayı tıkanıyor. Bu durum ise sağlık ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor. Özel bir firma yetkilisi Mehmet Tuğra, klima temizliğinin yapılmaması neticesinde astım, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıkların da beraberinde geldiğini ifade etti.

İDEAL BİR ORTAM

Kullanım sıklığının gün geçtikçe arttığı klimalar için kondenser ve evaparatörün klima temizleme ilacı ile temizlendiğini, drenaj tavası ve hattının temizliğinin yapıldığını, iç fan pervanelerinin de temizliğinin yapılarak tüm bağlantılarının kontrolünün tamamlandığını belirten Tuğra, “Temizliği ve genel anlamda bakımı yapılan klimalar böylece daha düzenli çalışır ve daha kullanışlı olur. Sağlık açısından da daha ideal bir ortam sunar” diye konuştu.

Klima bakımının tam zamanı olduğunu belirten Tuğra, bakımın ihmal edilmemesini ifade etti.

DİKKAT EDİN!

Klimanın kullanıldığı alanlarda gözle görülmeyen tozlar,parteküller klima önünde bulunan filtrelerden geçerek,zamanla evaparatör / kondenser (iç ünite) üzerine yapışarak recine halini almaktadır. İç ünite drenaj tavasında uzun süre kaldığındadalajyoner hastalığı olarak bilinen bakterinin oluşması için en uygun zemini hazırlar.Bu hastalık yüksek ateş ile ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
KlimaKlima Temizliği
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