Soğukları yaşadığımız bu mevsimde ıhlamurla hastalıklara karşı direnç kazanmamız mümkün. Aktar Ahmet Hak, "Kışın evlerin dostu ıhlamurdur" dedi.

Ihlamurun faydalarını ve esasen nasıl çay haline getirilip, tüketilmesi gerektiğini anlatan Ahmet Hak "Bir çay kaşığı kurutulmuş ıhlamuru kaynamış suyun üstüne bırakın ve demlensin. Bilinen en önemli yanlış ıhlamuru su ile kaynatmak. Sakın bunu yapmayın!" şeklinde uyardı.

YEMEKLERDEN SONRA TÜKETİN!

Hak, önceden kaynamış suya ıhlamuru ilave ettikten sonra 12-13 dakika demlenmeye bırakılması gerektiğini vurguladı ve "Yemeklerden sonra ıhlamur çayını tüketin" dedi.

Ihlamur çayının hazırlanışının tarifinin ardından sayısız faydalarına da değinen Hak, "Grip olunca genelde vücutta ateş de kendini gösterir. Ihlamur çayının bu ateşi düşürmede faydası oldukça yüksek. Ihlamur, sinirleri yatıştırdığı gibi, vücudu dinginleştirir ve gün içerisindeki yorgunluğu da alır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Grip, nezle, yorgunluk, stres gibi konularda ki faydaları dışında güzelliğe de iyi geldiğini söyleyen Hak, "Ihlamur kaynadıktan sonra bu su ile saçları ve yüzü yıkamak yüzdeki lekeleri giderdiği gibi, saçları da besler" diye konuştu.

RENGİ KOYU OLMASIN!

Bunca faydanın dışında elbette ki 'yan etki' dediğimiz bazı olumsuzlukları da olan ıhlamur çayı ile ilgili, akşam çok geç saatlerde tüketilmesi halinde uykusuzluk sorununa neden olabileceğini söyleyen Hak, "Demliğe konulan ıhlamuru bir defadan fazla tüketmemeye dikkat edin" dedi. Hak," Genelde bireyler, ıhlamuru çok kaynatıp, rengi koyu kırmızı olduğunda tüketiyorlar. Oysaki bu bilinen bir yanlış. Ihlamur, aksine açık, sarımsı bir renkte iken en faydalı halinde olmuş oluyor. Renk koyulaştıkça tazeliğini kaybetmiş demektir" diye vurguladı.

IHLAMUURN FAYDALARI

“Terlemeyi teşvik eder

Ateş düşürür

Öksürüğe iyi gelir

Gribe ve nezleye iyi gelir

Migren ağrılarını hafifletir

Kaygıyı azaltır

Stresi azaltır ve rahatlama sağlar

İshal tedavisinde kullanılır

Kan basıncını düşürür

Karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır

Damar sertliğine karşı kullanılır

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar

Kas spazmlarını giderir

Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır

Boğaz ağrısını alır

Hazımsızlığa iyi gelir

Çarpıntıyı giderir

Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.”

SELAHATTİN BAYRAK