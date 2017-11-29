29 Kasım 2017 Çarşamba

Kış hamilelerine özel tüyolar

Kış aylarında hamile olan bayanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Havanın soğuk olması, grip gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayının eve kapanmasına sebep olabiliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir’den konuyla ilgili uyarılar geldi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:44
Kış hamilelerine özel tüyolar

  Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kış hamileleri haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tüketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir beslenme seçimi olacak” dedi.

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  Taşdemir, “Soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için bu aylarda kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalmayın. Yürüyüşlerinizi bu tarz kapalı alanlarda değil, eğer hava koşulları uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu değilse; 15 dakika da olsa dışarıda, açık alanlarda yapmaya çalışın” diye uyarı yaptı.

Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kışın metabolizma yavaşlar. Karbonhidrat ve tatlı tüketimi artar. Ancak anne adayları gereğinden fazla kilo almamak için karbonhidratları azaltmalı; protein, vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programını tercih etmelidir. Peynir, süt, ayran, yoğurt gibi süt ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et ve yumurta gibi besinlerden protein; sebze ve meyvelerden de vitamin ihtiyacı karşılanmalıdır. Gece yatmadan önce içilecek bir bardak muzlu süt iyi bir alternatiftir. Ancak özellikle de akşam saatlerinde, tatlıları veya portakal, mandalina, greyfurt gibi mevsim meyvelerini iki kişilik yememeniz, normal porsiyonlarda beslenmeniz önemlidir” ifadelerinde de bulundu.

HABER MERKEZİ
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