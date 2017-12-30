Uz. Dr. Füsun Soysal, hava kirliliğinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Türkiye’deki 81 ilin 53’ünde hava kirliliğinin olduğunu belirten Uz. Dr. Füsun Soysal, “Soysal, sanayi ve teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi, plansız endüstrileşme, nüfus artışı, sağlıksız kentleşme gibi bu etkiler en çok çevreye zarar vermekte. Sanayileşme sonucu ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddeler; havaya, suya ve toprağa karışmakta. Kirli havada karbon monoksit, kükürt dioksit, ozon, uçucu karbonlar, kanserojen maddeler ve çeşitli kirleticiler bulunmakta. Büyük şehirlerde trafiğinde etkisiyle havaya karışan zararlı gazların miktarı daha çok olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini görünmeyen katil olarak tanımlamakta. Türkiye’de 81 ilin 53’ünde hava kirliliği yüksektir” sözlerine yer verdi.

SOLUNUM YOLLARI ETKİLENİYOR

“Hava kirliliği nefes darlığı krizini tetikliyor” diyen Uz. Dr. Füsun Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kış aylarında enfeksiyon riskinin artmasının yanı sıra hava kirliliğinin de yaygınlaşması sağlığa ciddi ölçüde zarar vermekte. Hava kirliliğinden en çok solunum yollarını etkilenmekte. KOAH yani kronik akciğer hastalığı, alerjik astımı, kronik sinüziti olanlar ve akciğerinden daha önce hastalık geçirmiş olup bu konuda hassas olan kişiler hava kirliliğinin kötü etkilerine daha çok maruz kalmaktadır. Özellikle KOAH ve astımlı hastalarda nefes darlığı krizleri tetiklenmekte. Alerjik astımlı hastalarda da alerjik astım krizleri ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında kirli hava solunduğu zaman bronşlar hassas hale gelmekte. Bronşlarda hem alevlenmeler artmakta hem de spazmlar olmaktadır. Zaten hassas durumda olan akciğerin hava kirliliği nedeniyle maruz kaldığı en ufak bir mikrop bronşlara iner ve akciğeri enfeksiyona açık hale getirir. Bu da bronşit, zatürre ve astım krizleri gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır.”

BURNUNUZU VE AĞZINIZI KAPATARAK KORUNUN

Uz. Dr. Füsun Soysal, tavsiyelerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle astım ve kronik bronşiti olan kişilerin burundan nefes alması gerekmektedir. Burun filtre görevi gördüğü için zararlı maddeleri süzerek akciğerlere nispeten daha temiz bir hava iletecek. Akşam saatleri yani trafiğin yoğun olduğu zamanlarda dışarda olmaktan kaçınılmalı. Kış aylarının etkisiyle soğuk ve kirli havada ağzı ve burnu atkı, şal ya da maskeyle korumak gerekmekte. Göğüs ve sırt bölgesini de soğuktan koruyarak sıcak tutmak hastalıklardan uzak durmak açısından çok önemli. Bağışıklık sistemi güçlü tutularak hastalıklara karşı dirençli olunursa kirli havanın kişiyi etkileme oranı düşebilmektedir. Bunun için düzenli uyku ve sağlıklı beslenme de çok önemli. Sanayi bölgelerine yakın oturmayarak kirli havadan kaçınabilmek de mümkündür. Kirli ve soğuk havalarda yaşlı kişilerin, çocukların hamilelerin ve kronik hastalığı olanların dışarıda uzun zaman geçirmemesi gerekmekte.”

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