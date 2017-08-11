Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, “Çarpma, düşme gibi kazalar sonucunda meydana gelen kırıkların en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Kemik bütünlüğünün bozulması ile oluşan kırıklar kimi zaman ağır bir kaza kimi zaman ise çok basit bir çarpma ile bile ortaya çıkabilir. Kırıklar; morarma, şişme, şiddetli ağrı ile kendini gösterir. Kırık olduğunda ameliyatlı veya ameliyatsız şekilde kırığı yerine oturtmak ve kırık kaynaması olana kadar alçıda tutmak genel tedavi yaklaşımıdır” ifadelerine yer verdi.

HER YAŞA UYGUN

Mahiroğulları, “Kırık tedavisi, tıbbın uzun süredir uğraştığı önemli sorunların başında yer almaktadır. Kırık tedavisi için kullanılan ürünler basit tahta parçaları gibi geçici çözümlerden, 3 boyutlu alçı tasarımlarına kadar gelişim göstermiştir. Günümüzde yavaş yavaş kullanılmaya başlanan kişiye özel, hijyenik, vücuda tamamıyla oturan ve estetik 3D alçılar doğru ve nitelikli kullanımı ile kırık sorunlarında daha konforlu sonuç alınmasını sağlamaktadır. Çocuklar, yetişkinlerde her yaş grubu tarafından kullanılabilen bir alçı türüdür” diyerek özetle şunları kaydetti:

KIRIĞIN KAYNAMA SÜRESİNİ KONFORLU HALE GETİRİYOR

“Kırık tedavisi için genellikle en az 6 hafta alçı uygulanması gerekir. Kişiyi fiziksel olarak zorlayan klasik alçılar yerine kullanılmaya başlanan yeni nesil 3D alçılar tedavi başarı ile sağlanabilmektedir. Hasta, kırığın aktif şiş dönemini atlattıktan sonra yeni nesil alçı uygulaması ile kırığın kaynaması için gereken süreyi konforlu bir şekilde geçirebilir. Seçilmiş kırıklarda ise yeni nesil bu alçılar erken dönemden itibaren uygulanabilir. 3D alçılar, zorlanma ve aşırı kullanma sonucunda oluşan tendinit gibi kiriş aşınmalarında ya da kifoz, skolyoz gibiomurga eğriliklerinintedavisinde de kullanılabilmektedir.

KİŞİYE ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

3 boyutlu olarak adlandırılan bu alçılar, 3D tarama modelleme ve baskı teknolojisi kullanılarak hazırlandığı için tamamen kişinin fiziksel ölçülerine göre uygulanmaktadır. Bu sayede hastanın ürünle fiziksel uyumunun en yüksek seviyede olması sağlanır. Şu anda sadece inci beyazı renginde olan bu 3D alçılar, yakın zamanda kişinin isteğine bağlı olarak farklı renk seçenekleri ile hazırlanacak durumdadır.

KAŞINTI VE KOKU YOK ÇÜNKÜ CİLT HAVA ALIYOR

Kırıkların tedavisinde uygulanan alçılama yöntemi, o bölgenin uzun süre kapalı kalmasına bağlı olarak kaşıntı ve koku gibi problemlerine neden olabilmektedir. Bu da zaten bir sağlık sorunu yaşayan hasta için ayrı bir problem oluşturmaktadır. Kırık tedavilerinde kullanılan bu yeni nesil alçı tekniği, üzerinde bulunan delikler ile kişinin yaşadığı kaşıntı ve kötü koku gibi sorunları engelleme amacı da taşımaktadır. Çünkü uygulama yapılan bölge sürekli hava ile temas etmekte ve cilt hava almaktadır.

DENİZE GİRİLEBİLİYOR

Klasik alçılarda kişinin su ile teması istenmeyen bir durumdur. Çünkü alçı su ile çözünebilir, pamuk ıslanabilir. Bu yüzden hasta duş almakta zorluk yaşar, deniz ya da havuza girmek gibi faaliyetlerde bulunamaz. Ancak 3D alçılarda bu problem tamamen ortadan kalmış durumdadır. 3D alçı kullanan kişinin suyla temas etmekten kaçınmasına gerek yoktur. Kişi isterse kırık olan bölgeyi zorlayan hareketler yapmamak kaydıyla havuza ya da denize girebilir. Su, hiçbir şekilde alçıya zarar vermemektedir.

KEMİKTE DOKU GELİŞİMİ ARTACAK

Yakın zamanda kişiye özel olarak hazırlanan bu alçıya eklenecek devreler ile kırık bölgesine düşük şiddetli ultrason dalgaları verilerek kemik tamir dokusu gelişiminin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu manyetik dalgaların, tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı olması hatta kaynamayan kırıklar için de etkili olabileceği düşünülmektedir.”

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