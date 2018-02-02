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KİMLER MİKROPLARIN YAYILMASINDA ROL OYNAR?

Kış aylarında havaların gittikçe soğumasıyla birlikte pek çok insan spor yapmak için açık alanlar yerine kapalı spor salonlarını tercih ediyor. Sağlıklı ve formda kalmak için kışın doğru seçilmeyen spor salonları bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle egzersiz aletlerinde birikmiş mikropların, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında risk oluşturduğunu söyleyen Dahiliye Bölümü’nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, spor salonlarında karşılaşılabilecek hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

KİMLER MİKROPLARIN YAYILMASINDA ROL OYNAR?

Kış aylarında havaların gittikçe soğumasıyla birlikte pek çok insan spor yapmak için açık alanlar yerine kapalı spor salonlarını tercih ediyor. Sağlıklı ve formda kalmak için kışın doğru seçilmeyen spor salonları bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle egzersiz aletlerinde birikmiş mikropların, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında risk oluşturduğunu söyleyen Dahiliye Bölümü’nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, spor salonlarında karşılaşılabilecek hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 11:30
KİMLER MİKROPLARIN YAYILMASINDA ROL OYNAR?

“Kış aylarında toplu taşıma araçları, sinema ve alışveriş merkezleri gibi spor salonları da bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşımaktadır” diyen Prof. Dr. Birsel Kavaklı, spor salonları gibi toplu yaşamın olduğu alanlarda verem, nezle, grip başta olma üzere diğer viral hastalıkların kolayca kişiden kişiye bulaşabileceğini ifade etti.

ORTAK KULLANILAN SPOR ALETLERİNE DİKKAT!

Dr. Kavaklı, “Bu tür hastalıkların hava yoluyla geçebileceği gibi ortak kullanılan spor aletleri ve malzemelerle de bulaşabildiği unutulmamalıdır” dedi ve özellikle de salgın dönemlerinde mevcut hastalığı olanların spor salonlarından uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Kavaklı, “Sık sık elleri yıkamak ve egzersize başlamadan önce spor yapılacak aletin üzerine temiz bir havlu sermek ihmal edilmemelidir. Birçok insan ortak kullandığı için spor salonlarının zeminleri de önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Spor yapan kişinin derisi hareketle birlikte terlediği ve sürtünme ile zedelendiği için mikropları kabul edici hale gelebilmektedir. Mantar, spor salonlarında en sık görülen hastalıkların arasındadır. Bulaşıcı özelliği nedeniyle çıplak ayakla basılan soyunma odalarından, hamam gibi sıcak nemli yerlerden, havuzlardan, duşlardan ve terliklerden kolaylıkla geçebilmektedir. İyi yıkanıp dezenfekte edilmemiş havlular terle bulaşan enfeksiyonların taşınması açısından önemli bir risktir. Spor salonlarında verilen havlu ve terlik yerine kişisel eşyaların kullanılması olası hastalıklardan korunmak için önemlidir” açıklamalarını yaptı.

EL YIKAMA EN TEMEL ALIŞKANLIK OLMALI…

Hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Kavaklı şu önerileri paylaştı:
“El yıkama alışkanlığı hemen hemen tüm enfeksiyon hastalıklarında korunmanın temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte; elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ıslak mendil ile eller ve kullanılacak aletler dezenfekte edilmelidir. Spor yapmak için seçilecek spor salonu, sağlık kulübü gibi yerlerin dikkatli seçilmesi gerekir. Spor salonları mutlaka enfeksiyon konusunda bilgili hekimler tarafından denetlenmelidir. Merkezlerin havalandırması çok iyi olmalı hepa filtreye sahip klimalarla ısınma ve soğuma sağlanmalıdır. Salonlarda spor yapan kişiler yıllık grip aşılarını düzenli yaptırmalıdır. Kişisel hijyen kurallarına özel gösterilmelidir. Her spor seansından sonra mutlaka duş alınmalıdır. Duş sonrası mutlaka parmak araları da iyice kurulanmalıdır. Ciltte yaralanma gibi bir durum var ise enfeksiyon riskine karşı iyileşene kadar mutlaka bandaj, yara bandı gibi hijyenik şeylerle örtülmelidir. Çıplak ayakla yerlere basılmamalıdır.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
SporMikropDahiliye Bölümü’nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı
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