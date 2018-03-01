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KİLOLARDAN KURTULMANIN YOLU: ‘AÇLIK OTU’

Gerek sağlık açısından gerekse de dış görünüş açısından hiç iyi bir durum olmayan kilolar can sıkıcı bir hal alıyor. Zayıflamak isteyen pek çok insan her geçen gün yeni ürünlere merak salıyor ve alternatif tıp ürünlerine karşı ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu ürünlerden bir tanesi de ‘açlık otu.’ Tam bir sindirim dostu olan bu bitki, zayıflamada bilinen ciddi özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

KİLOLARDAN KURTULMANIN YOLU: ‘AÇLIK OTU’

Gerek sağlık açısından gerekse de dış görünüş açısından hiç iyi bir durum olmayan kilolar can sıkıcı bir hal alıyor. Zayıflamak isteyen pek çok insan her geçen gün yeni ürünlere merak salıyor ve alternatif tıp ürünlerine karşı ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu ürünlerden bir tanesi de ‘açlık otu.’ Tam bir sindirim dostu olan bu bitki, zayıflamada bilinen ciddi özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 11:03
KİLOLARDAN KURTULMANIN YOLU: ‘AÇLIK OTU’

Aktar Abdullah Yakar, açlık otuna dair çok önemli bilgiler paylaştı. Yakar, “Doğal bir müshil olan açlık otu tam bir sindirim sistemi dostu” dedi. Kabızlık sorunu olanlar için de ideal bir bitki olan açlık otunun yağ yakıcı ve kum dökücü özelliği olduğunu da söyleyen Yakar, otun anavatanının Afrika olduğunu ifade etti.

Latince adı FolliculjSennae, Leguminosae olmakla birlikte halk arasında doğal müshil olarak kabul edilmekte ve ‘erkek sinemaki’ olarak da adlandırılmaktadır. Açlık otunun doğal müshil olarak kullanılması Eski Mezopotomya kodeksine dayanmaktadır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTU

Yakar, “Özellikle sindirim sistemine iyi gelen açlık otu, vatandaşlar tarafından fazla bilinmiyor. Kilo vermeye yardımcı olmasından tutunda kum dökmeye kadar birçok faydası bulunuyor. Adeta doğal bir müshildir. Sindirim sistemine çok büyük faydası vardır. Sindirim sistemi üzerindeki faydalarının yanı sıra yağ yakıcı ve kum dökücü özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Kilo vermede çok ideal bir bitkidir. Tokluk hissi verir. Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlık sorununa çok iyi gelir. Yalnız bazı kişilerde ishale sebebiyet verebilir. Bu kişilerin açlık otunu dikkatli kullanmalarında fayda vardır” şeklinde konuştu.

Açlık otunu, mide ve bağırsak gazı olanların gaz alıcı özelliğinden dolayı, tansiyon hastalarının ise, tıbbi ilaçlarını dengeleyici olarak doktor önerisiyle kullanabileceğini belirten Yakar, sindirim sistemine olan katkısından dolayı özellikle böbreklerde kum döken kişiler bu bitki sayesinde daha rahat bir şekilde kum dökebilirler. Bağırsak parazitlerini de önleyici etkisi vardır” diye konuştu. Yakar açıklamalarını, “Her bitkide olduğu gibi açlık otunu kullanırken de uzmanların önerilerinemutlaka uymanızı tavsiye ederiz” diyerek sonlandırdı.  

Hilal Demirtaş - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 01.03.2018 11:07
Anahtar Kelimeler:
Açlık OtuKiloAktar Abdullah Yakar
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