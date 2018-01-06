"Kilo alamamak ciddi bir problem. Çünkü kendi danışanlarımızda da şunu görebiliyoruz; bir insana kilo verdirmek kilo aldırmaktan çok daha kolaydır. Çünkü kilo alımında, öncelikle çok hızlı çalışan bir metabolizma var. O metabolizmayı yavaşlatamıyorsunuz. Vücuda ne verirseniz vücut onu yakıyor" şeklinde konuşan Malatyaspor Kulüp Diyetisyeni Elif Savaş şunları söyledi:

GÜNDE 3-4 ÖĞÜN YEMEK

"Dolayısıyla 'yediğim bana yaramıyor', 'yiyorum yiyorum kilo almıyorum' gibi cümleler tamamen bundan dolayı oluşuyor. Bunun yanında bazı etkenlerde var. Örneğin düzensiz beslenme bu konudaki en önemli sıkıntılarımızdan biri. Çünkü kilo alamayan insanlar genellikle günde 2 öğün yiyorlar, bazen de kahvaltıyı atlama durumu olabiliyor. Yine aynı şekilde aralarda sağlıklı öğünler almıyorlar. Böyle olunca da vücut kilo almaya karşı direnç oluşturabiliyor. Midenin bir kapasitesi vardır. Midenin bu kapasitesini çok fazla geçemiyorsunuz. Yani, günde 2 öğün tüketip, çok yemekle günde 3-4 öğün normal yemek arasında şöyle bir fark olabilir. 2 öğün yediğimiz zaman mide kapasitesi bunu kaldırmayacağı için daha az kalori alabiliriz ama bunu 3-4 öğüne çıkarırsak bu şekilde yine iyi beslenerek günlük alacağımız kaloriyi artırabiliriz. Bu en önemli püf noktalarından biridir."

Özellikle günde 3 ana öğün yemek tüketilmesi çok önemli olduğunu da değinen Savaş, "Bu ana öğünlerde eğer iştah probleminiz varsa porsiyonu küçük, kalorisi yüksek şeyler tercih edebiliriz" dedi.

PORSİYONU KÜÇÜK KALORİSİ YÜKSEK...

Dyt. Savaş," Mesela, kahvaltı yapıyoruz, ekmek, peynir yedik. Evet, ama bunun yanında bir tahin-pekmez yiyebiliriz. Porsiyonu küçük ama kalorisi yüksek. Ya da tahin helvası yiyebiliriz. Onun dışında ara öğün yapıyoruz diyelim. Bir yoğurt yiyeceğiz, bu yoğurdun kalorisini nasıl arttırabiliriz? İçerisine pekmez koyabiliriz ya da içerisine meyveler doğrayabiliriz. Bu şekilde yediğimiz şeylerin porsiyonunu büyütmeden kalorisini yükseltebiliriz. Bunun yanında öğünlerimizde sağlıklı ekmekleri tercih edebiliriz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yenilen şey pilavda olsa, makarna da olsa ekmek kilo almak isteyenler için olmazsa olmaz olmalıdır. Beyaz ekmek şu an fabrikasyon buğdaylardan yapılıyor. Yani, hibrit buğdaylar, tohumları hibrit ve dolayısıyla bunların besin değeri biraz düşük. O nedenle bizim işlenmemiş saf buğdaylarımız var. Siyez buğdayı gibi. Bu tarz buğdaylardan yapılmış ekmekler, çavdar ekmeği, tam tahıllı ekmekler gibi ve bu ekmekler sağlıklı ekmekler arasındadır. Bu ekmekler tüketilebilir" açıklamalarını yaptı.

SÜTÜN KALORİSİ NASIL ARTAR?

Bir başka örnek olarak süt ile ilgili değerlendirmede bulunan Savaş, "Süt içiyorsak, sütün kalorisini nasıl artırabiliriz? İçerisine biraz dövülmüş fındık atabiliriz. Biraz pekmez koyarız ve sütü bu şekilde içeriz. Ya da taze sıkılmış meyve suları tüketebiliriz. Meyve suyunun kalorisi meyveden daha fazladır. Kilo almak istiyorsak ve kaloriye ihtiyacımız varsa meyveden ziyade meyve suyu tercih edebiliriz. Ama dikkat edilmesi konu şu, hazır meyve suları değil, evde taze sıkılmış meyve suları tüketmeliyiz. Kilo vermek içinde kilo almak içinde belli bir zaman yok. Bu tamamen kişinin bünyesi ve metabolizması ile alakalıdır. Aynı kalorideki bir diyeti aynı boy ve kiloda farklı 2 kişiye uygularsak biri bir ayda 2 kilo verebilir biri bir ayda 4 kilo verebilir. Bu kişinin vücudunun diyete verdiği cevapla alakalıdır ve bunun içinde aynı şey geçerli" ifadelerini kullandı ve bir ayda şu kadar kilo alınmalı, bu kadar kilo alınmalıdır diye bir ölçüt olmadığını, bu durumun kişiden kişiye değiştiğini söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK