Kil Maskelerinin Etkileri

Fırat şu açıklamalara yer verdi:

“Kil maskelerinin ciltte yarattığı harikaları bilmeyen yoktur. Güzellik ve cilt bakımına dikkat edenler arasında en yaygın ve en çok işe yarayan bakım kürü kil maskeleridir. Sahip olduğumuz cilt tipine göre maskeleri satın alabileceğimiz gibi evde de hazırlayabiliriz. Yağlı ciltler; için kurutucu özellikli maske uygulaması için 1 çorba kaşığı yeşil kil, 1’er tatlı kaşığı su ve limon, 1 çay kaşığı da karbonata ihtiyaç duyulur. Bir kasenin içinde kil toz halini alıncaya kadar ezilir, ardından ılık su eklenerek karıştırılır. Sonrasında limon suyu ve karbonat eklenerek karıştırılır. Maskeyi fazla bekletmeden önceden temizlenip kurutulmuş cildin gerekli görülen bölgesine fırça yardımıyla uygulanır. Kil hızlı kuruyan bir yapıya sahip olduğu için 5-10 dakikalık bir zaman dilimi yeterli olacaktır. Daha sonra kuruyan maske ılık su ile durulanır. Bu maske tarifini yağlı cilde sahip olanlar haftada 2 defa gönül rahatlığı ile uygulayabilirler.”

Siyah noktalar karşıtı kil maskesinden de bahseden Fırat, “1 yemek kaşığı beyaz kil, 1’er tatlı kaşığı yoğurt ya da süt, 1’er çay kaşığı esmer şeker kabın içerisinde sırayla karıştırılır. Siyah noktaların olduğu bölgeye uygulanır. Kuruyan maske ılık su ile durulanır ve dairesel hareketlerle ciltten temizlenir” şeklinde konuştu.

SİVİLCE LEKELERİNİZ VARSA…

Sivilce lekeleri için ise, “1 yemek kaşığı kırmızı kil, 1 tatlı kaşığı yoğurt ya da süt, 1’er çay kaşığı zeytinyağı ve karbonat, 4-5 damla limon suyu homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Bu kil maskesinin sivilce olan bölgelere uygulanması önerilir” ifadelerini kullanan Fırat son olarak da etkin kil maskesi için şu tarifte bulundu:

“10 adet gül yaprağı, 100 gram kil, 1 çay kaşığı bal ve 1 su bardağı su gerekiyor. Su kaynatılarak gül yaprakları içine atılır. Kısık ateşte 8 dakika kaynatılıp, ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Soğuyan gül suyunun içine azar azar kil eklenerek karıştırılır. Ardından da bal eklenir. Maske temiz cilde uygulandıktan sonra 10-15 dakika kadar bekletilerek ılık su ile yıkanır. Bunların yanında piyasada satılan ya da hayvansal yağ içermeyen, cilde zarar vermeyen, alüminyum ya da civa içermeyen, zeytinyağı-kil, zeytinyağı-kil-deniz yosunu, zeytinyağı-kil-üzüm çekirdeği ve limon çekirdeği yağı içeren hazır maskelerde kullanılabilir.”