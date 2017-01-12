Meme dokusundaki hücrelerden meydana gelen meme kanserinin kadınlarda özellikle daha çok görüldüğünü aktaran Dr. Yıldırım, “Meme kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Özellikle kadınlarımızda meme başında akıntı, sütlü akıntı veya herhangi bir akıntı ile birlikte ele gelen bir kitle var ise öncelikle genel cerrahi bölümüne hemen başvursunlar. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi; memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak bazı hastalarda ağrı da görülebilir. Hatta zannedilenin aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkar” diye konuştu.

MOMOGRAFİ HAYATINIZI KURTARABİLİR

40 yaş üstündekilerin yıllık momografi yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. Kişi kendini kontrol ettikten sonra eğer eline herhangi bir kitle geliyorsa, bizlerde onkoloji hekimleri olarak cerrahlarla diyaloga geçiyoruz. Erken tanıda kanserden kurtulma oranı yüksektir. Bu sadece kadınlara özgü bir durum değildir. Erkeklerde de görülebilen kanser türünden biridir. Tedavi olanakları fazladır. 20 yaşından sonra 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kez doktorda momografi yaptırmaları önemlidir. Erkeklerde ise tanı kolay koyulabilir. Meme kanseri, diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi ileri evrelere gelene kadar belirti vermeyebilir. Erken teşhisin önemi de burada karşımıza çıkıyor. Hastanın bilinçli olması, daha doğrusu bu konuda bilinçlendirilmesi önemli bir etkendir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir” şeklinde konuştu.

UZUN SÜRE YAŞAMAK MÜMKÜN

Meme kanserinde uzun süre yaşanabilineceğini hatırlatan Yıldırım, “Kanser tedavi olanakları fazladır. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de meme alınmasına kadar gidilebilir. Tüm kanserlerde evre 4’te kurtuluş şansı maalesef yoktur. Hastalarımız kendilerinde olan semptomlarla ilgili konunun uzmanlarına başvursunlar. En önemlisi ise ailesinde meme kanseri varsa mutlaka kontrol ettirsinler” ifadelerini kullandı.

RİSK FAKTÖRLERİ

Kadınlardaki yaşlanma belirtilerinin meme kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaş öncesinde ilk doğumunu yapanlara göre risk artıyor. İlk adetini erken yaşlarda görenler de risk grubunda yer alıyor. Menopoza girme meme kanseri riskini artırıyor. Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı meme kanseri gelişim riskini artırıyor. Uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski görülebiliyor. Bunun nedeni ise bilinmiyor. Özellikle menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme ile meme kanseri gelişimi arasında bir ilişki vardır. Aksi olarak sebze ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu etkisi bulunuyor. Günde 1 bardaktan daha fazla alkol tüketimi kadınlarda kanser gelişim riskini arttırabilir” ifadelerini kullandı.

KENDİNİZİ SUÇLAMAYIN

“Risk faktörlerinin bazıları, kişinin kendisinin kontrolü altındadır” diyen Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesela; sağlığınızı korumak amaçlı iyi besleniyorsanız, kilonuzu koruyorsanız, sigara içmiyorsanız, alkolü aşırıya kaçmadan kullanabiliyorsanız ve spor yapabiliyorsanız bunlar iyi gelişmelerdir. Ancak kanser riskini bunlar tamamen yok eder diyemeyiz. Yani meme kanserine yakalanmış bir kişi; tüm bu aktiviteleri yapıp, ‘Ben nasıl kanser olurum’ şeklinde yakınmamalıdır. Çünkü bu durum ne kişinin kendisinin ne de başkasının suçu değildir. Kanserde en önemli olan noktalardan biri de moral ve motivasyondur. Çünkü morali yüksek tutmak tedavinin önceliğidir.”

MUTLU SARIGÜL