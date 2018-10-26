Kemik erimesi ve kansızlığın düşmanı...

İmalatçı Güven Çetin Güven, "Keçiboynuzu birçok faydası bulunuyor. Kansızlığa kemik erimesine iyi gelir, enerji verir" dedi.

Keçiboynuzu pekmezi, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Astım, nefes darlığı gibi solunum yolu hastalıklarına karşı faydalı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca keçiboynuzu pekmezinin akciğer kanserine de iyi geldiği biliniyor.

"KEÇİBOYNUZU ÖZÜ DİYE BİR ŞEY YOK"

İmalatçı Güven Çetin Güven,"Keçiboynuzu birçok faydası bulunuyor. Kansızlığa kemik erimesine iyi gelir, enerji verir, antioksidan içerir. Genelde Antalya bölgesinin keçiboynuzu biraz daha şiresiz olur. Keçiboynuzu ile ilgili yanlış bilinen bir şey var. Bazı fırsatçılar özüne pekmezi olarak piyasaya sundular. Keçiboynuzundan soğuk pres olmaz. Keçiboynuzu özü diye bir şey yoktur” sözlerine yer verdi.