Kemik Erimesi, Halk Sağlığı Problemi

Aykol, “Genellikle 45 yaşından sonra başlar ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar. 50-60 yaş arası kadınlarda yüzde 70-70 yaş üzerindeyse yüzde 85-90 sıklıkta görülmektedir. Osteoporoz özellikle akrabalarında kemik erimesi olan, zayıf, açık tenli, hareketsiz yaşam süren, erken menopoza giren kadınlarda daha sık görülmektedir. Bununla birlikte diyetle düşük kalsiyum alımı, sigara, aşırı alkol-kafein tüketimi, guatr, diyabet gibi endokrin hastalıkların bulunması, kortizon içeren ilaçların kullanımı da kemik erimesi riskini artıran faktörlerdir” şeklinde konuştu.

SİNSİ BİR HASTALIKTIR

“Osteoporoz aslında sinsi bir hastalıktır ve kırık oluşana kadar belirti vermez ancak bazı hastalarda sırt ağrısı, kamburluk, boy kısalması izlenebilir” diyen Dr. Aykol, “Hastalarda kemik erimesine bağlı olarak basit düşmelerle ön kol, omur kemiği ya da kalça kırıkları osteoporozun en istenmeyen komplikasyonudur. Önemli sakatlıklara ve hatta bazen ölüme sebep olabilmektedir. Osteoporoz tanısı kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile konur. Menopoz sonrası kadın hastalarda, 45 yaşından önce menopoza giren erken menopoz hastalarında, 60 yaşından sonra sırt ağrısı olan hastalarda, uzun süreli kortizon ilaç kullanımı öyküsü olan, diyabet, guatr gibi endokrin hastalıkları olan hastalarda kemik mineral yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİ, YÜRÜYÜŞ, HAFİF KOŞU, YÜZME…

Aykol, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Osteoporoz tedavisinde kalsiyum, D vitamini, kemik yapımını artıran ve yıkımını azaltan ilaçlar önerilmektedir. Ayrıca hastaların yürüyüş, hafif koşu, yüzme gibi egzersizleri düzenli olarak yapması gerekmektedir. Kalsiyum ve D vitamininden zengin diyet, güneşlenme ve tavsiye edilmektedir. Osteoporozdan korunmada çocukluktan başlayarak kalsiyumdan zengin beslenme, yeterli fiziksel aktivite, güneşlenme çok büyük önem taşımaktadır. Süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir, yeşil yapraklı sebzeler, badem, ceviz, incir, fasülye, bezelye, börülce, mercimek, balık (özellikle somon, sardunya, hamsi) gibi yüksek kalsiyum içerikli yiyeceklerin düzenli olarak günlük tüketilmesi önerilmektedir. D vitamini ihtiyacımızın yüzde 90’ı açık havada güneşlenme sonucu cildimizde sentezlenmektedir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde kollarımız ve yüzümüz açık kalacak şekilde günlük 20 dakika güneşlenme önerilmektedir. D vitamininin geri kalan yüzde 10’u ise yumurta, yağlı balıklar, (ton balığı, somon, uskumru) balık yağı, tereyağı gibi gıdaların tüketilmesiyle sağlanmaktadır.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi