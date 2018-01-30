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KEFİR SABUNU VE FAYDALARI!

Doğallık denildiğinde akla gelen sabunun birçok çeşidi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de kefir sabunu. Bu sabunun faydalarını ve satın alırken dikkat edilmesi hususları anlatan Ümit Yılmaz, “Kefir sabunu, kefirden elde ediliyor ve antioksidan özelliğine sahip” dedi.

KEFİR SABUNU VE FAYDALARI!

Doğallık denildiğinde akla gelen sabunun birçok çeşidi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de kefir sabunu. Bu sabunun faydalarını ve satın alırken dikkat edilmesi hususları anlatan Ümit Yılmaz, “Kefir sabunu, kefirden elde ediliyor ve antioksidan özelliğine sahip” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 11:57
KEFİR SABUNU VE FAYDALARI!

Üretici Yılmaz, “Kefir sabunu antioksidan özelliğe sahiptir. İçerisinde, yararlı bakteriler vardır. Bu yararlı bakteriler de; cilt üzerindeki yaralara, egzamalara iyi gelir” diye söyledi.

Kefirin içerisinde vitamin grupları olduğunu söyleyen Ümit Yılmaz, “Sabunu da bundan dolayı B vitamini açısından zengin bir ürün” dedi.

SAÇA DA FAYDASI VAR

Yılmaz, “Cilt üzerinde serbest oluşan radikalleri sakinleştirme, vücut üzerinde dengeleme özelliğine sahiptir. Vücut ısısında dengeleme yapar” şeklinde konuştu.

Kefir sabununun cildin yanı sıra saçlara da faydalı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kefir sabunu, cilt üzerindeki egzamaya, sedefe, saç diplerindeki kuruluğa, nem dengesi kaybolmuş cildin tekrar PH özelliğini düzeltmede çok faydalıdır. Saçlarda da kullanılır” ifadelerini kullandı.

DOĞAL SABUN GÜZEL KOKMAMALI

Bitkisel sabun adıyla yapılan zararlı ürünlerin çoğaldığına dikkat çeken Ümit Yılmaz, bitkisel sabun alırken tüketicinin dikkat etmesi bir konu olan sabunun kokusunun nasıl olması gerektiğine de değindi. Yılmaz, sabunun kokusu ve renginin olmadığını vurgulayarak, “Çok güzel kokan sabunlardan, boyalı sabunlardan uzak durmalıyız. Koku her zaman, sabunun içerisindeki kötü yağ kokusunu örtmek içindir. İnsanlar genelde kokuya bakıyor, koku bir ölçü değildir. Önemli olan sabunun içerisindeki çalışan yağlardır, ham maddelerdir” açıklamalarını yaptı. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 30.01.2018 11:59
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKefir Sabunu
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