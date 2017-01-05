Sabun üreticisi Ümit Yılmaz, kefir sabununun faydalarını ve satın alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Kefirin doğal olarak elde edilebilecek bir ham madde olduğunu ve sabunun bundan üretildiğini ifade eden Ümit Yılmaz, bunun kefir mayasıyla birlikte yapıldığını söyledi.

CİLTTEKİ YARALARA, EGZAMALARA BİRE BİR

Kefir sabunun faydalarından bahseden üretici Yılmaz, “Kefir sabunu antioksidan özelliğine sahiptir. İçerisinde, yararlı bakteriler vardır. Bu yararlı bakteriler de; cilt üzerindeki yaralara, egzamalara iyi gelir. Kefirin içerisinde yine vitamin grupları vardır. B vitamini grupları açısından zengin bir üründür. Kefir, iç beslenme yoluyla alındığı zaman egzamaya, sedefe çok faydalıdır” şeklinde konuştu.

Kefir sabununun banyoda rahatlatıcı bir özellikte olduğuna değinen Ümit Yılmaz, “Cilt üzerinde serbest oluşan radikalleri sakinleştirme, vücut üzerinde dengeleme özelliğine sahiptir. Vücut ısısında dengeleme yapar. Cilt üzerindeki bağışıklık sistemini doğru orantıda güçlendirme özelliğine sahiptir” ifadelerini kullandı.

SAÇLARDA DA KULLANILABİLİR

Kefir sabununun cilde olduğu kadar saçlara da faydalı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Kefir sabunu, cilt üzerindeki egzamaya, sedefe, saç diplerindeki kuruluğa, nem dengesi kaybolmuş cildin tekrar pH özelliğini düzeltmede çok faydalıdır. Saçlarda da kullanılır. Saçlarda pH öldüğü zamanki süreçte, pH’ı düzenler. Saç diplerinde güçlendirme yapar, kırılmayı önler, kepeği önler, doğal bir ürün olduğu için saç üzerinde de kullanılabilir. İçerisindeki zeytinyağıyla birlikte E vitamini açısından yüksek bir hale geliyor. Zeytinyağı temizlerken, kefir ham maddesi de vitaminleri ve mineralleriyle vücuda besleyici bir etki yapmış olur. Deri rahatsızlıklarında kefir sabunu rahatlıkla kullanılabilir” dedi.

GÜZEL KOKAN SABUNA DİKKAT!

Bitkisel sabun adıyla yapılan zararlı ürünlerin çoğaldığına dikkat çeken Ümit Yılmaz, bitkisel sabun alırken tüketicinin dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı. Yılmaz, sabunun kokusu ve renginin olmadığını vurgulayarak, “Çok güzel kokan sabunlardan, boyalı sabunlardan uzak durmalıyız. Koku her zaman, sabunun içerisindeki kötü yağ kokusunu örtmek içindir. İnsanlar genelde kokuya bakıyor, koku bir ölçü değildir. Önemli olan sabunun içerisindeki çalışan yağlardır, ham maddelerdir” şeklinde konuştu.

KIRIŞIKLIĞA YOL AÇAR

Bitkisel sabunlar seçilirken, ince yağların kullanılmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ümit Yılmaz, “İnce yağların asit oranı düşüktür. Kalın partiküllerden oluştuğu zaman, gözeneklerimiz çok ince olduğu için tıkanmaya, bu da ciltte kırışıklığa yol açar. Piyasada bu kalın yağlar seyreltilerek kullanılabiliyor, bu da ürünü daha zararlı hale getiriyor” diyerek konuşmasını noktaladı.





MUTLU SARIGÜL