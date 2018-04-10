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KEÇİBOYNUZU BALGAM SÖKTÜRÜYOR

Kimyacı ve Aktar Çetin Fırat, “Keçiboynuzu, süper bir balgam söktürücüdür” dedi.

KEÇİBOYNUZU BALGAM SÖKTÜRÜYOR

Kimyacı ve Aktar Çetin Fırat, “Keçiboynuzu, süper bir balgam söktürücüdür” dedi.

10 Nisan 2018 Salı 11:17
KEÇİBOYNUZU BALGAM SÖKTÜRÜYOR

Fırat, keçiboynuzu meyvesinin bilinen diğer meyveler gibi bahçelerde yetişmediğini, tarım alanları olan ve insanların girdiği yerlerde ürün vermediğini söyledi. Fırat, “Genelde kırsal alanlarda, yüksek yerlerde yani doğada olabilen meyvedir. Herhangi bir ilaç, hormon, gübre istemeyen bir ağaçtır. Kendiliğinden yetişir. Bu meyve yurdumuzda Akdeniz’de, Ege’de bol miktarda yetişir. Bizde özellikle Kıbrıs’a gidilir ve oradan keçiboynuzu meyvesi alınır. Kıbrıs’tan getirilen keçiboynuzu meyvesi ballıdır. Yani çıtır çıtır kırılır ve yumuşaktır. İçinden bal gibi bir sıvı akar. Ancak bizim yerli meyvemize baktığımız zaman daha serttir. İçi de pek fazla ballı değildir. Eğer meyve olarak tüketmek istiyorsak Kıbrıs’tan almak daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Keçiboynuzunun ülkemizde hat safhada kullanılan bir ürün olduğuna değinen Fırat, “Artık insanlarımız keçiboynuzu meyvesini tanıyorlar. Bir soğukpres olarak yapıyorlar. Bir de pekmez olarak tüketiliyor. Yine keçiboynuzu un hale getirilip de kullanılabilir. Keçiboynuzu meyvesinin çekirdeği çıkartıldıktan sonra makinelerde un haline getiriliyor. Keçiboynuzu meyvesinden elde edilen bu unu kakaoyu kullandığımız her yerde kullanabiliriz. Pasta yapımında kullanabiliriz, süte şeker yerine unu ilave ederek çocuklarımıza içirebiliriz. Yine cıvık olan bir pekmezi katı ve daha lezzetli bir hale getirmek için de keçiboynuzu unu kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

KAYNAYAN ÜRÜNDE VİTAMİN VE MİNERAL ÖLÜYOR

Keçiboynuzu pekmezinin diğer pekmezler gibi kaynatılarak elde edildiğini ancak kaynayarak elde edilen ürünlerde birçok vitamin ve mineral kaybı yaşandığından bu ürünleri pek tavsiye etmediğini belirten Fırat, “O yüzden halk olarak soğuk prese yönelmiş durumdayız” dedi.

Fırat, meyvenin yüksek sıcaklıkta kaynatılıp pekmez haline getirilmesi sonucunda vitamin değerleri öldüğünden, aksine basınç kazanlarında basınç düşürülerek ve vitamin değerleri ölmeden daha sağlıklı pekmez ve özlerin elde edilmesini önerdi.

Keçiboynuzunun piyasadan alınırken fiyatının çok önemli olduğuna da değinen Fırat, “Bir kilo meyvenin fiyatını baz alarak düşünürsek; bir kilo keçi boynuzu meyvesinin fiyatı 15-20 lira arasındadır. Kilosu bu fiyattan olan bir meyveden elde edilmiş keçiboynuzu pekmezini veya özünü çok düşük fiyatlara alıyorsanız bunların doğal olması mümkün değil. Hileli ürün almış oluruz” diye konuştu.

SÜTÜN 3 KATI KALSİYUM İÇERİR

Keçiboynuzunun faydalarını da anlatan Fırat şu şekilde konuştu:

“Süper bir balgam söktürücüdür. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiren bir meyve. Bir insan düzenli keçiboynuzu kullanıyorsa kışı neredeyse hiç hasta olmadan geçirebilir. Keçiboynuzu sütte olandan 3 katı fazla kalsiyum içerir. Bu yüzden de çocuklarda kullanımı oldukça önemlidir. Yine zihinsel ve bedensel gelişimde de önemlidir. Daha zeki çocuklarımız olması için keçiboynuzu tavsiye edilir. Aynı zamanda astıma da iyi gelen keçiboynuzu kısırlığa da oldukça etkilidir.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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