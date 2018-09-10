Kayısı her derde deva

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Malatya kayısısı, sağlığa faydalarıyla da dikkat çeken meyvelerin başında geliyor. Malatya halkının önemli geçim kaynağı olan kayısısının faydaları saymakla bitmiyor.

ŞİFA DEPOSU KAYISI

Esnaf Murat Öztürk, “Kayısı; kalp, astım, bronşit, kabızlık gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle gün kurusu kayısı mide rahatsızlıklarına birebirdir diyebilirim. Sabah aç karına yenildiği zaman mideyi çalıştırır. İnsan sağlığı, beslenmesi bakımından önemli birleşenlere sahiptir. Yaş ve kuru kayısı yüksek düzeyde A vitamini, şeker, diyet lifi, potasyum, kalsiyum ve forfor içerir. Kuru meyveler içinde en yüksek A vitaminine sahip meyve kuru kayısıdır. Antioksidan olan A vitamini vücut direncini artırır. A vitaminini epital doku göz sağlığına yaptığı katkı dışında, sağlıklı hücrelerin direncini artırarak, kansere karşı koruyucu görev üstlenir. Kabızlık, hemoroit, şişmanlık, şeker hastalığı ve klon kanseri gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com