Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92613
ALTIN
247.657
DOLAR
6.4541
STERLİN
8.3528
EURO
7.4682

Kayısı her derde deva

Kayısı, sağlığa faydalarıyla dikkat çeken meyvelerin başında geliyor. Kayısısının kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide rahatsızlığı başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Kayısı her derde deva

Kayısı, sağlığa faydalarıyla dikkat çeken meyvelerin başında geliyor. Kayısısının kalp, astım, bronşit, kabızlık, mide rahatsızlığı başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:52
Kayısı her derde deva

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Malatya kayısısı, sağlığa faydalarıyla da dikkat çeken meyvelerin başında geliyor. Malatya halkının önemli geçim kaynağı olan kayısısının faydaları saymakla bitmiyor.

ŞİFA DEPOSU KAYISI

Esnaf Murat Öztürk, “Kayısı; kalp, astım, bronşit, kabızlık gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle gün kurusu kayısı mide rahatsızlıklarına birebirdir diyebilirim. Sabah aç karına yenildiği zaman mideyi çalıştırır. İnsan sağlığı, beslenmesi bakımından önemli birleşenlere sahiptir. Yaş ve kuru kayısı yüksek düzeyde A vitamini, şeker, diyet lifi, potasyum, kalsiyum ve forfor içerir. Kuru meyveler içinde en yüksek A vitaminine sahip meyve kuru kayısıdır. Antioksidan olan A vitamini vücut direncini artırır. A vitaminini epital doku göz sağlığına yaptığı katkı dışında, sağlıklı hücrelerin direncini artırarak, kansere karşı koruyucu görev üstlenir. Kabızlık, hemoroit, şişmanlık, şeker hastalığı ve klon kanseri gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
KayısıHer Derde Deva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERKEN YAŞTA SÜNNET ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR
ERKEN YAŞTA SÜNNET ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR
‘ŞARBON’A DİKKAT!
‘ŞARBON’A DİKKAT!
Keneye keklikli mücadele
Keneye keklikli mücadele
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim