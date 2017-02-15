Bu keyifli sporun sağlığı tehdit etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğinin altını çizen uzmanlar, sezonda en çok görülen yaralanmaların başında diz yaralanmaları geldiğini belirtiyor. Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kayak yaparken omurga sağlığına ekstra dikkat edilmesinin ve yaralanma durumunda ivedi bir şekilde uzman bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Kayak, karlar üzerinde, engebeli yerlerde ve belli bir hızla yapıldığı için dikkat edilmezse çeşitli kazalara ve sorunlara yol açabilecek bir spor. Bu nedenle kayak sporu esnasında en çok görülen yaralanmaların başında bağ ve diz yaralanmaları geliyor. Bunun sebebi de kayakta ayak bileğinin kayak botunun içinde sıkı ve sabit durumda kalması. Bu sakatlıkların çoğu antrenman yapılmadığı için yaşansa da sadece kayak sırasında değil, kayak öncesinde de yapılması gerekenleri de ihmal etmemek gerekiyor.

ÇARPMA SONUCUNDA YARALANMALAR OLABİLİR

Düşme sırasında vücut yükünün dizlere binmesiyle dizin ve dizdeki bağların zedelenme riskinin yüksek olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kayak yaparken düşme riski arttıkça omurgayı kırma riskinin ortaya çıktığının altını çizdi. Öztürk, “Kayakta rastlanan en önemli ve riskli yaralanma tiplerinden biri de boyun ve omurga sakatlıkları. Özellikle omurgamız yaşam kalitesini doğrudan etkilediği için ekstra önem taşıyor. Bu nedenle en basit düşme bile boyun ve omurganın zedelenmesine ve hasar görmesine sebep olabilir. Ayrıca kayak sırasında kaburga kırıkları, el bileğinde kırık veya bağ yaralanmaları, pist kalabalığından kaynaklanan çarpma sonucu oluşan yaralanmalar, omurga ve omurgaya bağlı boyun ile kuyruk sokumu zedelenmeleri oluşturuyor. Bu durumlar olduğu takdirde sporcuların ya da kayak tutkunlarının hızlı bir şekilde uzman bir doktora götürülmesi gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Çağatay Öztürk, riski en yüksek sporlardan biri olan kayak sporlarında sakatlanma riskini en aza indirmek için ise şu uyarılarda bulundu:

“Kaymaya başlamadan önce vücut egzersizleri yapılmalı ve kaslar ısıtılmalı, bol bol sıvı tüketmeli, vücut ağırlığınıza göre kayak ekipmanları seçmeli, kayak için rahat edebileceğiniz uygun kıyafetler seçilmeli, özel koruyucu bileklikler kullanılmalı, bütün yaralanmalar ve sakatlanmalarda kayak merkezinde bulunan sağlık görevlilerine başvurulmalı, özellikle çocuklar mutlaka kask takmalı, kayak takımları boya uygun olarak seçilmeli, kayak botlarının doğru şekilde ve doğru sıklıkta bağlanmasından emin olunmalı ve kar gözlüğü mutlaka kullanılmalıdır.”

HABER MERKEZİ