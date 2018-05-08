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KATRAN SABUNU AYAK KOKUSUNU GİDERİYOR

Birçok sabun çeşidi ve hepsinin ayrı ayrı kullanım alanları var. Bu sabunlardan bir tanesi de katran sabunu ve bu sabun antiseptik özelliği sayesinde mikropları yok ederek ayak kokusunu gideriyor. Katran sabunu faydaları ve kullanım alanları ile ilgili olarak sabun imalatçısı Vahap Yılmaz çeşitli bilgiler paylaştı.

KATRAN SABUNU AYAK KOKUSUNU GİDERİYOR

Birçok sabun çeşidi ve hepsinin ayrı ayrı kullanım alanları var. Bu sabunlardan bir tanesi de katran sabunu ve bu sabun antiseptik özelliği sayesinde mikropları yok ederek ayak kokusunu gideriyor. Katran sabunu faydaları ve kullanım alanları ile ilgili olarak sabun imalatçısı Vahap Yılmaz çeşitli bilgiler paylaştı.

08 Mayıs 2018 Salı 10:32
KATRAN SABUNU AYAK KOKUSUNU GİDERİYOR

Vahap Yılmaz, katran sabununun düzenli kullanıldığı takdirde saç köklerini güçlendirip, saçların dökülmesini engellediğini ifade etti.

Yılmaz, katran sabununun sedef hastalığı ve egzama için doğal şifa kaynağı olduğunu söyledi. Katran sabununun günlük kullanıma uygun olduğunu da belirten Yılmaz, “Katran sabunu cilt ve saç PH dengesine uyumlu sabundur” dedi.

Sivilce sorunu olan kişilere de katran sabunu kullanımını öneren Yılmaz, “Gerçekten doğal olduğundan emin olduğunuz sabunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak nasıl kullanıldığı iyi öğrenmek gerekir ve yan etki yaratabileceği durumlarda kullanımını bırakmanızı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Katran SabunuAyak Kokusunu GideriyorSağlık
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