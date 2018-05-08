KATRAN SABUNU AYAK KOKUSUNU GİDERİYOR

Vahap Yılmaz, katran sabununun düzenli kullanıldığı takdirde saç köklerini güçlendirip, saçların dökülmesini engellediğini ifade etti.

Yılmaz, katran sabununun sedef hastalığı ve egzama için doğal şifa kaynağı olduğunu söyledi. Katran sabununun günlük kullanıma uygun olduğunu da belirten Yılmaz, “Katran sabunu cilt ve saç PH dengesine uyumlu sabundur” dedi.

Sivilce sorunu olan kişilere de katran sabunu kullanımını öneren Yılmaz, “Gerçekten doğal olduğundan emin olduğunuz sabunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak nasıl kullanıldığı iyi öğrenmek gerekir ve yan etki yaratabileceği durumlarda kullanımını bırakmanızı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.