KATARAKT AMELİYATI OLACAKLAR DİKKAT!

“Bazı hastalar şöyle bir ifade kullanmaktadır: ‘Hocam kataraktımı al fakat, gözümün içine bir şey koyma.’ Tabiki böyle bir şey mümkün değildir.Çünkü örneğini verdiğim fotoğraf makinesinin bozulan merceğinin çıkarılıp yenisinin takılmaması anlamına gelirki bu şekilde sizce fotoğraf makinası resim çekebilir mi odaklayabilir mi? Mümkün değil” şeklinde konuşan Dr. Açıkgöz, önemli olan merceğin takılması değil, hangi özellikte implant (mercek) takılacağı olduğunu söyledi.

AMELİYAT SONRASI GÖZLÜKSÜZ GÖRMEK ELİNİZDE

Açıkgöz, “Bu konu çok önemli.Çünkü ömürde bir kere katarakt ameliyatı olacak ve sonra implantın değişmesinin şansı yok maalesef.Bu nedenle, göz içine takılacak implant tek odaklı(Monofokal) ve çok odaklı(Trifokal) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.Tek odaklıda hasta ameliyat sonrası yakın gözlüğü kullanmak zorunda kalır. Çok odaklıda ise hasta ameliyat sonrası gözlüksüz her mesafeyi görür.Bu kararı ise hastanın yaşı,mesleği,sosyo-kültürel seviyesi göz önüne alınarak karar vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Tek odaklı implantlarda mutlaka ama mutlaka ‘ASFERİK ve HİDROFOBİK’ özellikte olan implantları tercih etmek gerektiğini ifade eden Dr. Açıkgöz, “Daha keskin ve net görüş için ışık aberrasyonlarını ortadan kaldıran Asferik İmplantlar daha keskin ve net görüş sağlamakta ve güneşin UV ışıklarını bloklamaktadır.Aynı durum çok odaklı implantlar içinde geçerlidir” dedi.

GÖZE PAHA BİÇİLMEZ

Hastalara önerilerde konuşan Açıkgöz, “Gözün değeri herhangi bir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir.Ömürde bir kere ve geri dönüşsüz olacakları ameliyatlarda kullanılacak implantlar(mercekler) hakkında bilgi sahibi olsunlar.Ameliyat olmadan önce mutlaka ama mutlaka göz içine yerleştirilecek bu implantın(mercek) bu özellikte olup olmadığını sorsunlar” ifadelerini kullandı.

Bu önerilerin yanı sıra Dr. Mete Açıkgöz, “Unutmayın; tek veya çok odaklı farketmez ama mutlaka ASFERİK, HİDROFOBİK ve UV BLOKLU özelliğin üçünün bir arada olması oldukça önemli. Çünkü sonradan 1-2 yılda başka problemler çıkması durumunda düzeltilemeyecek sorunlar oluşabilir.Bu nedenle bu hususta dikkat etmelerini öneririm” diye söyledi.busabahmalatya.com