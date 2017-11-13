Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar. Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere de büyük katkı sağlarlar. Ancak kaşlar zamanla dökülebilir. Kaş dökülmesi farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.

“En sık görülen kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi buna halk arasında kaş küsmesi denir, kaş telleri zayıflayarak kaybolur. Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir” şeklinde konuşan Ertek, kaş dökülmesinin nedenlerini şu şekilde sıraladı:

“Stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı.”

MUTLAKA UZMANA DANIŞIN!

Ertek, kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmaların da kaş kayıplarına yol açabileceğini söyledi ve, “Kaş dökülmesinin altında yatan sağlık sorunu tedavi edildikten sonra kaşlar eski görünümüne kavuşabilir” şeklinde konuştu. Dr. Ertek, eğer kısa süre içerisinde kaşların şeklini etkileyecek kadar dökülme yaşanıyorsa mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ