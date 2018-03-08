KAŞINTI ‘EKZAMA’ DOĞURUYOR

“Klinikte pek çok farklı şekillerde karşılaşabilinen ama en çok karşımıza çıkan şekli seboreik ekzema dediğimiz yağlı ekzema” diyen Dr. Pekmezci ekzema türlerini şu şekilde belirtti. Pekmezci, “Kontakt egzama dediğimiz bu tür daha çok ev kadınlarında gördüğümüz deterjana bağlı tahriş veya herhangi özel bir kimyasal uğraşı olanlarda onlara bağlı tahrişler sonucu oluşan egzamalar, cilt kuruluğuna bağlı bütün cildi saran atopik egzama veya atopik dermatit denilen bir türü vardır. Sıkıntı, strese bağlı nörodermatit dediğimiz ekzemalar da vardır” şeklinde konuştu.

ALTTA YATAN SEBEPTEN UZAKLAŞMAK GEREKİR

Pekmezci, “Ekzemanın genel karakteri kaşıntı ile ortaya çıkmasıdır. Bazen tahrişe bağlı sızlamalar da oluşabiliyor. Genellikle altta yatan bir şey bulamıyoruz. Altta yatan bir şey varsa da, saptayabildiysek de ondan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Mesela seboreik dermatitte altta yatan bir şey bulamayız. Daha çok kafa derisinde, saçlı deride, yüz ve burun kenarlarında kepeklenme, pullanma ile kendini gösterir. Kepek de aslında hafif bir şekilde egzamanın türüdür. Zaman zaman sıkıntı, stres ile artabilir. Neden olarak en çok karşılaştığımız şey budur. Arttığı dönemlerde yaklaşık 10 gün-2 haftalık bir tedavi veriyoruz ve geriliyor. Ama çoğunlukla da tamamen söküp atamıyoruz. Tekrarlama olasılığı hep vardır. Genelde arttığı zaman ilaç kullanıp, geri çekiliyoruz. Sürekli ilaç kullanmak da doğru değil. Bu kontakt dermatit dediğimiz ev kadınlarında görülen egzamalarda öncelikle tahriş eden şeylerden kaçınmak lazım. Ne tahriş ediyor? Günlük hayatta ne var? Bazı çiftçilerde toprağa bağlı, bitkilere bağlı ellerde reaksiyon oluşabiliyor. Aşırı deterjan ve çamaşır suyu ile uğraşan kadınlarda yine onlardan uzaklaştırmak gerekir. Günlük hayatta bunları çevremizden çıkaramıyoruz belki ama eldiven kullanabiliriz. Genellikle bizim halkımızda eldiven kullanımına pek sıcak bakılmıyor ama alışmak lazım. Başta birkaç tabak kırılır ama sonrasında da alışılır. Çünkü bu tür egzamalar alerji veya tahriş yapan maddeye maruz kaldığı sürece hep tekrarlayacaktır ve giderek de şiddetlenerek tekrarlar. Bu yüzden tahriş edici maddelerden kaçınmakta fayda var” açıklamalarında bulundu.

EGZAMA TÜRLERİ…

‘Atopik dermatit’ denilen ve tüm vücutta görülen, yaygın egzama türünden de bahseden Pekmezci, “Bunlar da zaman zaman alerjilerle beraber oluşabiliyor. Astımla beraber, kronik alerjiler veya burun akıntısı ile beraber de oluşabiliyor. Bazen tek başına da oluşabilir. Kuru iklimlerde daha fazla görülür. Cilt kuruluğu ile artar. Burada da yine dönem dönem alevlenip, sönmeler söz konusudur. Arttığı zamanlarda daha çok nemlendiriciler, kaşıntı baskılayıcı kremler, gerekirse haplarla kaşıntıyı kontrol altına alıyoruz. Uzun süreli bu tür hastalarda nemlendiriciler faydalı oluyor. Özellikle banyolardan sonra kuru iklimlerde oldukça faydası olur. Kaşıntı reaksiyonlarını azaltır” ifadelerini kullandı.

Yine egzamanın bir türü olan nörodermatit den de bahseden Dr. Pekmezci, “Sıkıntı, strese bağlı ekzemalar demiştik. Bu daha çok bölgesel olur. Örneğin, diz altında, sırtta veya omuzda yani belirli bir noktada 5-10 santim çapında sürekli kaşıntılı bir alan olur. Burada da kaşıdıkça kaşınır. Kaşındıkça da kişi kendisi daha çok kaşır ve bir kısır döngü oluşur. O kısır döngüyü kırmak lazım. Yani kaşıntı olduğu zaman hemen ilaçlara başlamak lazım. İlgili kremler veya haplar 10 gün veya 2 hafta kullanılıp, bırakılması lazım. Bu şekilde kısır döngüyü bir şekilde kontrol altına almış oluruz” dedi.

Pekmezci özetle şunları söyledi:

“Ekzema kronik bir hastalıktır. Neden olarak sapladığımız bir şey varsa ondan uzaklaşmak gerekir. Veya başladığı zaman hemen tedaviye başlayıp, egzamanın şiddetini azaltmak lazım.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi