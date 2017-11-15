Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Kerim Özakay, karın ağrısının hemen herkesin hayatı boyunca en az bir kez karşılaştığı bir durum olduğunu belirterek, karın ağrısının birçok nedeni olduğunu söyledi. “Özellikle ani başlayan karın ağrılarında mutlaka hekime danışılması ve danışılmadan ağrı kesici ilaç alınmaması gerekir” Özakay, karın ağrısının önemli bir bulgu olabileceğini belirterek birçok önemli noktanın altını çizdi.

“Kaburgaların alt kenarından başlayıp kasıklara kadar olan vücut bölümünün ağrılı durumlarına kısaca karın ağrısı denir” diyen Özakay, karın ağrısının karın boşluğundaki organların hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi karın boşluğu dışındaki organların hastalıklarında yansıyan ağrı şeklinde de oluşabileceğini söyledi.

“HER KARIN AĞRISININ ALTINDA CİDDİ HASTALIK ÇIKMAYABİLİR”

“Karın ağrısı yapan hastalıklarının ‘Akut’ karın ağrısına sebep olan hastalıklar ve ‘Kronik’ karın ağrısına sebep olan hastalıklar olarak kabaca ikiye ayrılır. Akut karın ağrısına sebep olan hastalıklara apandisit ve böbrek taşı düşürmeyi, kronik karın ağrısına sebep olan hastalıklara da safra kesesi taşları, on iki parmak bağırsağı ülserini örnek verebiliriz. Her karın ağrısının altından ciddi bir hastalık çıkmayabilir” şeklinde açıklamalarda bulunan Özakay, hangi tip karın ağrısında endişe duyulması gerektiğini şu şekilde belirtti:

“Ağrının yanında ateş, bulantı, kusma, ishal, kanama, kabızlık gibi yandaş şikayetler varsa, ani başlayıp giderek şiddetlenen geçmeyen ağrılarda, ağrı hafif bile olsa çok uzun süren ağrılarda.”

Dr. Özakay, bu belirtileri gözlemleyen hastaların kesinlikle hekime başvurması gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ