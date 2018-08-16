Kardiyoloji Hastanesini hızlandıracağız

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu bu kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir'i ziyaret edip, Kardiyoloji Hastanesi konusunda istişarelerde bulundu.

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir’le bir araya gelen Fendoğlu, Kardiyoloji Hastanesinin yapılması noktasında çalışmaları bir an önce hızlandıracaklarını ifade etti.

MHP'li Fendoğlu, hastane çalışanları ve durumları hakkında Turgut Özal Tıp Merkezi yeni Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur'dan bilgiler aldı. Başhekim Beytur'a hayırlı olsun dileklerini ileten Fendoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.