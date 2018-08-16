Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89078
ALTIN
220.274
DOLAR
5.8117
STERLİN
7.3903
EURO
6.6101

Kardiyoloji Hastanesini hızlandıracağız

Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir’le bir araya gelen Fendoğlu, Kardiyoloji Hastanesinin yapılması noktasında çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Kardiyoloji Hastanesini hızlandıracağız

Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir’le bir araya gelen Fendoğlu, Kardiyoloji Hastanesinin yapılması noktasında çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerektiğini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
Kardiyoloji Hastanesini hızlandıracağız

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu bu kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir'i ziyaret edip, Kardiyoloji Hastanesi konusunda istişarelerde bulundu.

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir’le bir araya gelen Fendoğlu, Kardiyoloji Hastanesinin yapılması noktasında çalışmaları bir an önce hızlandıracaklarını ifade etti.

MHP'li Fendoğlu, hastane çalışanları ve durumları hakkında Turgut Özal Tıp Merkezi yeni Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur'dan bilgiler aldı. Başhekim Beytur'a hayırlı olsun dileklerini ileten Fendoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan PekdemirKardiyoloji HastanesiMHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt içmeyi sevmeyen çocuklara alternatif: Muhallebi
Süt içmeyi sevmeyen çocuklara alternatif: Muhallebi
Bayram zehir olmasın!
Bayram zehir olmasın!
BUNLAR SAÇLARA ZARAR VERİYOR!
BUNLAR SAÇLARA ZARAR VERİYOR!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim