Muhtemelen adını pek duymadığımız bir bitki türü kardeşkanı… İsmi ürkütücü gelse de, birbirinden farklı derde deva olan bu bitkiyle ilgili olarak aktar Abdullah Yakar açıklayıcı bilgiler verdi.

ÜLKEMİZDE YETİŞMEYEN BİR BİTKİ

Kardeşkanı bitkisinin genellikle Uzakdoğu ülkelerinde yetiştiğini ve ülkemizde yetişmediğini belirten aktar Abdullah Yakar, kardeşkanı bitkisinin aynı zamanda “ejderha kanı” veya “iki kardeş kanı” olarak da bilindiğini söyledi. Kardeşkanının görüntüsünün fosilleşmiş ve taşsı bir biçimde, toplu halde bulunan ve kırmızı renkte olduğunu ifade eden Abdullah Yakar, bu bitkinin ikinci bir cinsinin ise Uzakdoğu Mercan Adaları’nda denizden çıkarıldığını belirtti. Kardeşkanının kolayca kırılan bir bitki olduğunu söyleyen Abdullah Yakar, aktarlarda satılan türlerinin genellikle okyanustan çıkarılan mercan taşları olduğunu ifade etti.

DIŞ KANAMALARA, KORKUYA BİRE BİR

Bitkinin yararlarını sıralayan aktar Abdullah Yakar, “ Kardeşkanı bitkisinin, adından da anlaşılacağı üzere en büyük etkisi kanı dindirme özelliğidir. Özellikle dış kanamalarda, kanayan bölgeye tozu serpildiğinde çok kısa sürede kanı kesme özelliği vardır. Ayrıca sinirleri yatıştırır. Aşırı olan regl kanamalarını durdurur. Mide gazlarında, burun kanamalarında etkilidir. Astım ve nefes darlığına karşı faydası olur. Yaraları tedavi eder. Korku ve ruhi bozukluklara iyi gelir, kabızlığın giderilmesine yardımcı olur” diyerek sözlerini noktaladı.

MUTLU SARIGÜL